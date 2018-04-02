陸委會喊禁 台青怨扯後腿

友善列印
中國時報
／台北報導

中國銀行將招收少量在陸就讀的應屆台生，陸委會3月31日先說，中國銀行屬於台灣人禁止任職的大陸機構，但1日又表示，台灣人應徵一般性工作，「倘非涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作或有妨害國家安全或利益之虞等原則，則不會認有違兩岸條例第33條規定。」

陸委會3月31日表示，依兩岸條例第33條第2項規定，台灣人民不得擔任經公告禁止的中國大陸黨政軍機關(構)、團體的職務或為其成員。中國銀行由大陸官方持有絕大部份股份，屬上述禁止公告之範圍。

至於應聘「實習生」或在中國銀行台北分行工作是否也有違法之虞，陸委會1日回應稱，一般而言，「實習」應非屬前述規定所稱「擔任職務」之範疇；而應徵中國銀行在大陸之工作，或在台北分行之一般性工作，如果具體個案事實不涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作或有妨害國家安全或利益之虞等原則，則不會認定有違兩岸條例第33條規定。

陸委會並表示，如有違法赴陸任職的情事，將會同各主管機關進行查處，並由主管機關依法請當事人說明，以符正當程序。如果確有違法情形，一般民眾得處罰鍰新台幣10萬元至50萬元；公務員則處刑事責任。

針對大陸中國銀行有意招聘在陸台灣應屆畢業生，陸委會以可能有「國安疑慮」為由，呼籲台生勿以身試法。廈門大學台研中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅認為，這理由根本邏輯不通，「中國銀行基本上屬於大陸國企，若真有所謂國安疑慮，那也應該是大陸要擔心，關台灣方面什麼事？」

更有大陸台生無奈直言，台灣的就業市場就丁點大，當初赴大陸讀書，也是懷著能在大陸工作的想法，當機會都來到面前，沒有理由不接受。「政府幫不上忙也就算了，為什麼還要扯後腿呢？」

(中國時報)

相互妥協 兩岸才能走出死胡同 張顯耀籲陸 擴大服貿、貨貿早收…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。