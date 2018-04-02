陸委會喊禁 台青怨扯後腿

2018年04月02日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

中國銀行將招收少量在陸就讀的應屆台生，陸委會3月31日先說，中國銀行屬於台灣人禁止任職的大陸機構，但1日又表示，台灣人應徵一般性工作，「倘非涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作或有妨害國家安全或利益之虞等原則，則不會認有違兩岸條例第33條規定。」

陸委會3月31日表示，依兩岸條例第33條第2項規定，台灣人民不得擔任經公告禁止的中國大陸黨政軍機關(構)、團體的職務或為其成員。中國銀行由大陸官方持有絕大部份股份，屬上述禁止公告之範圍。

至於應聘「實習生」或在中國銀行台北分行工作是否也有違法之虞，陸委會1日回應稱，一般而言，「實習」應非屬前述規定所稱「擔任職務」之範疇；而應徵中國銀行在大陸之工作，或在台北分行之一般性工作，如果具體個案事實不涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作或有妨害國家安全或利益之虞等原則，則不會認定有違兩岸條例第33條規定。

陸委會並表示，如有違法赴陸任職的情事，將會同各主管機關進行查處，並由主管機關依法請當事人說明，以符正當程序。如果確有違法情形，一般民眾得處罰鍰新台幣10萬元至50萬元；公務員則處刑事責任。

針對大陸中國銀行有意招聘在陸台灣應屆畢業生，陸委會以可能有「國安疑慮」為由，呼籲台生勿以身試法。廈門大學台研中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅認為，這理由根本邏輯不通，「中國銀行基本上屬於大陸國企，若真有所謂國安疑慮，那也應該是大陸要擔心，關台灣方面什麼事？」

更有大陸台生無奈直言，台灣的就業市場就丁點大，當初赴大陸讀書，也是懷著能在大陸工作的想法，當機會都來到面前，沒有理由不接受。「政府幫不上忙也就算了，為什麼還要扯後腿呢？」

(中國時報)