張顯耀籲陸 擴大服貿、貨貿早收清單

2018年04月02日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

台灣青年圓桌論壇理事長、陸委會前副主委張顯耀1日在上海演講表示，台灣出路與台商機遇關鍵都在「兩岸關係」，對近期「惠台31條措施」除表正面贊同外，也更進一步向北京提出2點呼籲，希望可進一步單方面擴大服貿、貨貿早收清單，另對陸美貿易摩擦受到影響的台商應該予以關注與協助。

張顯耀認為，兩岸關係發展必須以促進兩岸民眾福祉、利益為導向，政策制定不僅要符合台灣，也要符合大陸民眾的福祉利益，才能獲得雙方民眾支持讓政策成功、行穩致遠。

張顯耀也說，兩岸關係和平穩定發展的關鍵在於政治互信，其中最大公約數就是「九二共識」。回顧從2008到2016年兩岸簽署多達23項協議，凸顯九二共識有其意義存在，成功穩住兩岸關係發展。

張顯耀指出，2008年海基會、海協會雙方函電往來中，明確指出根據九二共識基礎進行協商，這些資料都在行政院長賴清德的抽屜裡，絕非他所說在台灣找不到九二共識。

由《移居上海》雜誌、國際文化經濟交流基金會主辦觀天下論壇，1日邀請張顯耀以「台灣的出路與台商的機遇」為題演講。對於兩岸經貿，張顯耀提出2點呼籲，希望針對已簽署尚未生效的服貿與未協商完的貨貿，大陸官方可單方面擴大早收清單例如工具機、紡織、石化原料等，認為這一步對兩岸經貿關係極為重要。

此外，陸美貿易摩擦一觸即發，張顯耀表示，尤其電子、高科技產品大多屬於台商投資項目，成為其中影響最大族群，因此呼籲陸方與美協商時可同步關注台商影響，並採取必要措施減輕衝擊。

(中國時報)