Po文炸火車站 2小屁孩被捕

侯姓與廖姓男國中生3月23日凌晨在社團手遊網頁張貼第一波PO文，留下恐怖字眼。（張妍溱翻攝）

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中國時報
／台中報導

藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐在美國賓州揚言恐攻遭逮捕，台中市也傳出有國中生在臉書遊戲網PO文「炸掉台中火車站，刺殺林佳龍」，警方查出侯姓、廖姓國中生與香港袁姓少年3人共組「國中生恐襲事件簿」群組，盜用他人帳密張貼恐嚇文章，逮捕侯、廖2人到案；2人供稱PO文只是「好玩」，警訊後將2人依妨害電腦使用、恐嚇公眾等罪嫌移送少年法庭審理。

3月23日凌晨，有人在遊戲網頁留言，嗆聲「你們這群垃圾noober整天在累，經過台中火車站時小心點，我肯定會炸掉台中火車站，林佳龍也死定了，我會刺殺他。」該帳號隨後又連續2度PO文揚言將「攻擊市民廣場」、「襲擊成功嶺軍事基地」，引發網友檢舉。

遊戲網頁留言攻擊

警方依帳號資料，查出台中市某國中一年級許姓學生，但許生供稱臉書遭人盜用，帳號密碼也被竄改、無法登入，經中市刑大科偵隊過濾比對網路社群資料，查出住在高雄、雲林的侯姓、廖姓少年涉案。

闖禍才知代誌大條

警方調查，14歲侯生與15歲廖生透過網路遊戲結識，日前2人在某遊戲平台與許生攀談，提議幫許「練功」助其升級，並要許交出個人臉書帳密，不久在社團網頁手遊俱樂部即出現以許生為名的恐嚇文。

警方表示，侯生與廖生因玩網路遊戲，結識年紀較長的香港籍袁姓少年，侯廖2人對袁的遊戲技巧相當崇拜，平日除向袁請教攻略外，因遊戲需要多方IP聯盟組成才能快速高分晉級，侯生甚至曾將盜來的帳號供袁使用，3人還組成「國中生恐襲事件簿」群組，使用IP設在國外的跳板IP玩遊戲，以規避追查，侯、廖PO文前先在群組討論，並由袁決定發文。

侯、廖被捕後，均供稱只是覺得好玩，沒想到「炸掉台中火車站」等字眼會引發社會恐慌，被捕才知釀成大禍。2人父母都說，小孩乖巧聽話，喜歡「宅在家」打電動，對這次引起社會恐慌也很訝異。警方目前仍針對香港袁姓網友涉案情節持續調查。

(中國時報)

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