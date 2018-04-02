D奶直播主停播 日男粉絲心碎切腹

2018年04月02日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

日籍男子涉谷上月31日下午在南港軟體園區外，跪在白布上持刀切腹，所幸傷口僅0.3公分。他表示若看不到周女直播，人生便無意義。（胡欣男翻攝）

48歲日籍男子涉谷因心儀的D奶辣模直播主Dora宣布停播，傷心之餘，上月31日搭機來台，跑到南港軟體園區，與Dora簡單寒暄後，突然跪在白布上持刀切腹，Dora嚇得花容失色，所幸傷口僅0.3公分，並無大礙。他說，日後若看不到偶像Dora的直播，活著也沒意義；警方錯愕不己，通知日本在台協會協助規勸。

南港警方前天下午2時獲報，南港軟體園區大樓外有男子欲持刀自殺。員警前往發現1樓汽車展示場外，有男子跪坐在白布上，右手握著染血的水果刀，腹部鮮血直流。

一旁身穿紅衣、身材姣好的展場女模，焦急向員警表示，「他剛跟我說幾句話，就拿刀切腹了！」員警小心翼翼探詢男子狀況，伺機奪下水果刀。男子經救護人員包紮後送醫急救，因傷口淺，沒有生命危險。

警方調查，自戕男子是日本人涉谷，不諳中文，僅能以簡單英文溝通。涉谷表示身上沒錢，對未來沒希望，原本在直播軟體認識漂亮網紅周盈欣（Dora），他平日均會收看周女的直播作為心靈寄託。

然而日前周女以生涯規畫為由，宣布將停播，轉做showgirl，涉谷因此心情低落，萌生輕生念頭。他聽說周女31日會出席南港軟體園區舉辦的展場活動，特地來台找周女訴苦，但沒講幾句話，便情緒激動拿出預藏的水果刀跪地切腹，周女驚慌閃避，並請人報警。警方請日本在台協會人員協助規勸涉谷，周女事後也在臉書呼籲粉絲珍惜生命，別做出讓家人朋友擔心的事。

此外，另名網紅正妹直播主「盛夏微涼Ryo」，日前於臉書貼出影片：「抓到變態偷拍現行犯！搭手扶梯要小心！」指有男子偷拍遭她活逮，嚴詞訓斥後要求對方將影片刪除，提醒大家要保護自己。南港警方約談偷拍的林姓電腦工程師到案，林男供稱因工作壓力大，藉由偷拍紓壓，警訊後依妨害祕密罪嫌送辦。

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