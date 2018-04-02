持刀逼合前女友 遇警辣椒水…求饒

彭男因持刀拒捕，被警方噴辣椒水壓制，當場痛得哀嚎大叫。（李佳玲翻攝）

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中國時報
／苗栗報導

又出現恐怖情人！苗栗30歲彭姓男子，因不滿大他14歲的林姓女友提分手，3月31日持刀闖進林女工作的按摩店要求復合，但女方仍堅持分手，雙方爆發口角及肢體衝突。警方獲報火速趕往，並用辣椒水與警棍壓制彭男，彭男因眼睛被辣椒水噴到，不斷向警方哀求跪地求饒，警訊後依家庭暴力防治法、傷害、恐嚇等罪嫌將彭男移送法辦。

警方調查，30歲的彭男與44歲林女相識同居5年，日前林女向彭男提出分手，2人上月31日中午相約在林女住處談判，雙方一言不合，彭男對林女拳打腳踢，導致林女身上多處受傷。

彭男不死心，1個小時後又跑到林女工作的按摩店要求復合，咄咄逼人說：「妳沒交代清楚就分手，我就要讓妳死，不然我寧願被關！」林女不堪其擾拿起手機要報警，手機卻遭到彭男搶下砸毀，甚至還從包包裡拿出預藏的8公分長水果刀，企圖追殺她。

店家見狀趕緊報警，警方趕抵現場後，喝斥彭男將刀放下，彭男不聽勸告，警方立即用辣椒水、警棍壓制彭男，將彭男上銬。由於彭男眼睛被辣椒水噴到，不斷向警方哀求跪地求饒，向警方說：「我錯了，給我水清洗眼睛」模樣十分狼狽。

彭男落網後，供稱他因不願與女友分手，希望能挽回感情，所以一時氣憤才會情緒失控拿刀恐嚇女友。林女則說，她早不堪彭男長期家暴才要求分手，並堅持對彭男的暴力行為提告，警方訊後，依妨害自由、傷害、恐嚇、家暴、毀損等罪嫌將彭男送辦。

(中國時報)

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