逆子暴衝 駕車撞父欲取命

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中國時報
／台北報導

個性暴躁的陳姓男子，日前與父親因工作問題口角，他盛怒之下，竟駕車在自家旁窄巷，逆向朝父親高速行駛，試圖衝撞父親和其他路人，所幸眾人緊急閃避，沒人受傷，警方獲報逮人，陳男被捕後態度囂張，供稱逆向行駛就是要撞死父親，還嗆聲「撞死一個算一個！」警方依公共危險罪嫌送辦，陳父則聲請保護令。

警方調查，28歲陳男與家人同住台北市農安街，上月29日下午1點多，疑因工作問題與57歲父親在家裡爭執口角，原本就脾氣火爆的陳男情緒失控，先在家裡大聲咆哮，甚至動手掐住父親脖子，父子一度扭打。

陳男隨後拿走父親轎車鑰匙，負氣離家，開走父親轎車。陳父衝出家門，邊跑邊喊要兒子把車開回來，豈料陳男竟在窄巷單行道，逆向高速朝父親衝撞，一旁還有3名機車騎士與路人，幸好都及時閃避，並無人受傷。

陳父心寒之餘，擔心兒子傷及無辜，趕緊報案。員警到場時，陳仍不願停車，持續駕車在附近多條單行道高速行駛，直到他去路被其他車輛擋住，員警將他人車團團包圍，他才就範，被員警拖拉下車，他失控大吼：「撞死一個算一個啦！」

據了解，陳男與父親長期爭執不斷，疑似嗑藥情緒失控，有暴力傾向，和父親吵架甚至動粗，這次竟還想駕車撞死父親。陳父在友人勸說下，已向法院聲請保護令；警方指出，逮捕陳男時並未查獲毒品等違禁物，因此僅依公共危險罪嫌送辦。

(中國時報)

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