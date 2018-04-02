新故鄉願景－拓荒傳奇 東螺溪擁抱生命力

2018年04月02日 04:10 中國時報 鍾武達／專題報導．攝影

東螺溪生態教育園區，原是荒地，湖埔社區大學志工與河東社區民眾攜手大改造。（林淑玲提供）

東螺溪生態教育園區打造出的田野景致，是小朋友最自然的學習園地。

彰化縣溪湖鎮東螺溪生態教育園區花香撲鼻、蝴蝶紛飛，美景令人驚豔，難以想像這裡曾是堆滿垃圾、充斥豬屎味的荒地！湖埔社區大學執行長林淑玲8年前號召志工，一步一腳印打造蝴蝶廊道、原生種植物園區、無毒農業體驗區，還有水生生態池與種子生命教育館，現在到處是創意。

東螺溪也稱舊濁水溪，發源於溪州鄉下水埔，水源來自濁水溪北岸八堡圳與莿仔埤圳，流經北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、二林鎮、溪湖鎮、埔鹽鄉到福興鄉，最後與員林大排匯合注入台灣海峽。

「溪湖與二林交界的東螺溪畔，不是養豬就是養雞，還有工廠林立！」林淑玲憶當年情景說，「怪怪的臭味到處聞得到」、「河岸到處都是亂丟的垃圾，很髒亂」。因住在河岸旁，當時讀小學的兒子有次回家後，表情沮喪告訴她：「同學說我身上有豬屎味，很臭，都不理我。」林淑玲驚覺事態嚴重，決定挺身改造東螺溪。

淨灘淨溪結合推動環保

林淑玲結合河東社區理事長吳春福，帶著巡守隊查緝水汙染的工廠與亂倒垃圾問題，積極淨灘、淨溪。因緣際會又結識生態攝影老師謝文猷，將社區大學生態課程帶進當地社區，從教育著手，經過多年努力，終於讓東螺溪恢復生命力。

「真的是篳路藍縷！」林淑玲、吳春福與社區民眾全力投入、監督，讓在地工廠、畜牧業者不敢再排放廢水，又深入社區、學校推動環保，她開心說：「終於啊！我們將堆滿垃圾的荒地，整理成種花、種草的美麗園地了。」

謝文猷，是林淑玲推廣生態教育的夥伴，他熱愛拍攝鳥類，對鳥類生態、樣貌瞭若指掌，更想為家園、台灣環境盡一份心力。他的一席話「鳥類的生態，台灣就很豐富，何必到國外拍」，感動了林淑玲，後來接受林淑玲邀請，義務出任生態解說員，是東螺溪生態教育園區的重要推手之一。

千人仆街、音樂會吸睛

園區外，就是1.5公里長的台灣欒樹林蔭隧道，每年秋末，樹葉繽紛浪漫。近年來，林淑玲運用湖埔社區大學與政府合作舉辦「千人仆街」、「蔔萄樹下的音樂會」與「千人拔蘿蔔」等活動，成功帶動了生態觀光。

志工及社大學員努力提倡重視生態環境的概念，也在生態教育園區實踐，種植玉米、蔬菜都不使用農藥，更透過教育與宣導，讓周遭農民瞭解正確使用農藥及有機種植理念 。

「哇，好多蝴蝶！」園區內花草及設備都是由湖埔社大學員、志工多年辛苦打造，種植許多蜜源植物，讓東螺溪畔成為蝴蝶廊道，讓孩子可以近距離觀察毛毛蟲，到欣賞蛻變的彩蝶，許多人走進園區，都對豐富的生態景象驚歎不已。

社大與志工堅持沒白費

湖埔社區大學也在東螺溪生態園區開辦各種精采生態課程，例如食農樂活、東螺溪生態踏察與影像紀錄、有機蔬果等生態教育，林淑玲透過種子的藝術作品，傳達「生命無限可能」意義。「你看，多麼有生命力。」林淑玲很滿意現在的東螺溪，春天的蝴蝶活潑飛舞、秋天的台灣欒樹美麗繽紛、冬天的田野花海，還有蘿蔔、番茄、柑桔、木瓜等有機蔬果可採，一年四季活力滿滿。

「園區的改造成果，來自湖埔社大的堅持。」林淑玲說，所有人三餐都在園區辦公室開伙，感情就像家人一樣。林淑玲、吳春福、謝文猷等人的拚勁，感動了當地居民，國小志工、退休老師也紛紛加入，林淑玲感動地說：「東螺溪的鳥語花香，是大家一滴滴汗換來的，值得一輩子珍惜。」

(中國時報)