熱血美容師 喚起社區改造魂

東螺溪生態教育園區利用收集的植物種子進行藝術創作，林淑玲（右）透過種子傳達生命教育的訊息。

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中國時報
鍾武達／專題報導．攝影
動員力

林淑玲是美容師，更是大自然最棒的彩妝師！溪湖鎮東螺溪原是髒亂、刺鼻臭味滿溢的荒溪，個性急公好義的林淑玲，為了讓孩子有個美好的成長環境，毅然決然挺身號召社區再造，動員社區力量，終於讓東螺溪找回自然與美麗。

出身雲林的林淑玲，個性獨立且樂於助人，高中美工科畢業後，就進到國際知名化妝品公司擔任專櫃美容師。1991年，20歲的她自行創業經營美容用品，運用擅長的複合式管理經營模式，1998年就開了第2家分店，後來也將經營事業的專長，運用在社區大學的教育課程。

1993年結婚後育有2子，夫家大小都相當熱心，耳濡目染下，林淑玲2004年起便與先生投入慈善會義工服務，事業、公益兼顧，林淑玲自詡：「我是一個快樂的職業婦女。」

「活到老學到老。」林淑玲服務社區，也積極汲取知識。她說，每次學到不同觀念，就會覺得非常充實、滿足。她不但處事態度嚴謹，也勇於承擔與負責，東螺溪生態教育園區的一花一草，都有她學習的點滴。

從美容師到社區志工！2008年林淑玲有了新嘗試，走入社區，推動社區大學班隊成立，推廣第2專長教育，義務性協助主持社區大學各項活動，用熱情讓社區民眾與學校學生感動，還成了改造東螺溪生態教育園區的主力。

她說，近年來和社區一群亦師亦友的新住民相處兼學習，除了安撫異鄉人的心，也安定了她的家，也幫助自己不斷成長。

林淑玲笑說：「我的生活亮麗而不奢華。」她從小學的「故事媽媽」、國中的「得勝教師─張老師」義工媽媽、大學「學生會」及職訓局「職訓教師」，都讓她得到無窮的能量與活力。

(中國時報)

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