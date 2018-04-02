移動的教室 社大生態班卯足勁

2018年04月02日 04:10 中國時報 鍾武達／專題報導．攝影

湖埔社區大學與溪湖河東社區志工用心投入，把又髒又臭的東螺溪改造變身美輪美奐的生態教育基地，學員們希望把經驗分享到每個社區，更開心可以找到屬於自己社區的向心力。

8年前，湖埔社大執行長林淑玲領軍投入東螺溪與溪湖鎮河東社區營造，到現在看到開出美麗的花朵與甜蜜的果實，她深深體會到「沒有什麼事情是做不到，只要大家願意為自己的環境來努力」。

為了延續東螺溪環境營造的成果，同時扮演環境生態教育的火車頭，東螺溪生態教育園區也一步一步往環境教育場所認證目標前進。生態攝影師謝文猷，帶著學員與志工到處探索大自然的奧祕，從一草一木到蝴蝶飛鳥，他說，透過環境教育的往下扎根，才能永續傳承，留給下一代美麗的河川與乾淨的土地。

社大生態班就像是1所移動教室，上山下海進行生態教學，學員陳淑華曾經對眼前的螃蟹很好奇，直到學會查資料才叫得出螃蟹的名字。生態班也曾到台中港搭船出海尋找瀕臨絕種的中華白海豚，雖然沒遇上，卻是喚起大家對生態的關注。

社區理事長吳春福說，希望東螺溪生態環境的改變，可以讓離開家園的子弟願意回來居住，且吸引更多遊客前來休閒與觀光。

林淑玲表示，環境是大家共同擁有的，保護環境與生態，更不能停下腳步。東螺溪環境的再造經驗，絕對可以成為各社區的參考，湖埔社區大學擁有1300多名學員，也都是希望的種子，到處去散播、發芽與結果。

(中國時報)