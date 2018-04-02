兒童月 親子遊場館好康滿滿

2018年04月02日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張潼 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲（中）昨日出席2018台北兒童月「築夢Taipei 童趣探險」活動，接受小朋友按摩時氣氛熱絡。（方濬哲攝）

4月是兒童月，北市府推出囊括雙北場館和藝文活動的33項優惠，另也與中華文化總會舉辦「2018城南有意思」，1至8日推出多場以親子為主軸的音樂會、戲劇和市集。不過，台北市長柯文哲1日出席城南有意思開幕典禮，眼見自己致詞時太陽熾熱，其他來賓上台卻陽光減弱，他竟語出驚人地說：「我真命天子欸！」

文化總會曾連續2年在台北市城南地區推出藝術活動，今年配合兒童節假期，以重慶南路跟南海路口為核心，串聯周邊14個場館和70多間店家，推出以親子為主軸的音樂、戲劇、市集、工作坊、座談會等活動。昨開幕現場紙風車劇團封街表演，許多家長帶著小朋友頂著大太陽同樂。

藝文活動 33項優惠

柯文哲笑說，中午豔陽高照「誰受得了」，應該等到傍晚再出來，很怕民眾中暑，但隨後輪到文化總會諮詢委員會召集人吳靜吉致詞，柯突然插話：「太陽不見了，奇怪！」吳回說，市長講話太陽就那麼大，他講話太陽就不見了，讓柯聽聞忍不住又說：「我真命天子欸！」但此話一出，也引來台下觀眾驚呼真敢講、自我感覺真良好。

除了城南有意思系列活動，北市教育局今年也結合雙北市社教場館，推出22項場館優惠，包括兒童新樂園、動物園憑學生證或兒童月摺頁4至8日享免費入園，同行1名家長也免費，另如十三行博物館與淡水古蹟博物館，本月29日之前12歲以下孩童免門票。除場館優惠外，還有包括台北市立交響樂團、偶偶偶劇團等11項藝文活動購票優惠。

手作海味DIY 快來玩

國立海洋科技博物館對此祭出一系列好康活動，4至8日連假期間，12歲以下的兒童免費參觀主題館，園內還安排海洋園遊會、驚喜表演免費看。海科館也表示，參觀遊客不妨到IMAX 3D劇場，享受全台最大3D螢幕所播放的〈鯊魚〉以及〈諾曼第大登陸〉2檔影片，並且體驗「鯊魚好朋友」、「手作海味DIY」等課程，機會難得。

(中國時報)