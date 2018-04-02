雙館聯營上路 北埔有看頭

2018年04月02日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣北埔鄉古蹟雲集，卻鮮少開放，今年3月，在客家委員會及民間團體、地方人士努力下，金廣福公館、忠恕堂首度嘗試雙館聯營模式，1個月以來，帶來約2000人次觀光潮，有助地方發展，4月1日起正式營運，將透過古蹟建築美學、歷史文物，成為台3線上新亮點。

台3線客庄觀光新亮點

客委會主委李永得出席開館典禮，他指出，台3線上有不少客家先民的足跡，近年也有採線團走進台3線、深入客庄，在北埔鄉有不少歷史建築、古蹟屬私人產業，過去不對外開放，而忠恕堂由財團買下，公部門協助修復，如今得以開放，讓外界能一窺風采。

新竹縣政府祕書長蔡榮光指出，金廣福公館過去為客家先民拓墾的「辦公室」，忠恕堂則是秀才後代宅屋，雙館聯營等同文武兼備。金廣福公館後代之一的姜博文表示，金廣福已有183年歷史，如今再次營運，更是相隔1百餘年的盛事，感謝各界促成此樁美事。

百年錢櫃見證歷史發展

文化局長張宜真指出，金廣福公館為國定古蹟，建於1835年，為清代大隘地區的拓墾指揮中心，也保留有姜家文物，例如當初收租的百年錢櫃等，見證歷史發展。忠恕堂原已失修，後在金廣福文教基金會董事長吳東昇出資購買後，登錄為歷史建築，並在修復後開放，如今與金廣福公館雙館聯營，活化空間。

雙館聯營除了開放、導覽之外，也提供北埔在地鄉親、65歲以上年長者、身心障礙者、導遊領隊等入場免費。1日的開館儀式中，金廣福文教基金會董事吳敏暐、姜家後代姜博文等人、文史工作者古武南等，均出席儀式。

(中國時報)