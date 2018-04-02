收購茂谷柑外銷 中市祭利多

2018年04月02日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

外銷在地生產的茂谷柑，台中市府釋出大利多！為優惠收購台中茂谷柑外銷的貿易商、農會、農民團體及合作社，農業局將依實際外銷出口量補助每公斤5元，目前茂谷柑售價每公斤20到30元之間，推動「台中市拓展柑橘類國外市場輸銷計畫」，目標外銷750噸，加速讓台中茂谷柑紅到海外去。

拓展海外市場 目標750噸

農業局長王俊雄表示，茂谷柑因汁多味美，每公斤賣到30元還很搶手，「台中市拓展柑橘類國外市場輸銷計畫」即日至6月30日止，全國貿易商、農會、農民團體及合作社，向在台中種植茂谷柑的農民收購外銷，依規定程序申請者，提出實際外銷出口量，即可獲補助每公斤5元。

「號召大家來行銷茂谷柑到國外，讓更多人品嘗台中優質水果！」王俊雄說，2月市府赴加拿大溫哥華行銷椪柑，短短幾日內5噸椪柑銷售一空，加拿大買主更親自來台中挑選其他農特產品，對台中農特產品稱讚不已。

赴加行銷椪柑 銷售一空

台中市柑橘栽種面積約2592公頃，以椪柑、茂谷柑、桶柑為大宗，茂谷柑種植432.35公頃，年產量6262公噸，為台灣主要產區，正值茂谷柑產期，展開「台中市拓展柑橘類國外市場輸銷計畫」，讓更多從事出口貿易單位關注台中優良當季水果可供外銷，協助產業發展，增加農民收益，建立國外對台灣水果品質優良的口碑。

為行銷茂谷柑，市府媒合外銷廠商、訂定拓銷外銷補助方案、協助企業及團體購買，還在國道泰安服務區南北站皆有販賣販售，讓南來北往國道的民眾便利採購，協調學生午餐廠商選購在地優質的茂谷柑。

(中國時報)