西來庵紀念館喊拆 神像搬家

2018年04月02日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

西來庵後方就是西市場古蹟，整修工程需拆掉前方的違建戶。（程炳璋攝）

台南市政府2015年向中央爭取近2億元整修市定古蹟西市場，去年動工後，為方便第2階段維修，須拆除古蹟前排3、4間違建屋，政府協調其中一間西來庵 吧年紀念館1日率先遷移時，台南市代理市長李孟諺也到場見證神像遷移儀式，廟方還打算未來將這5尊神明將送回大陸福州祖廟，完成薪火相傳。

廟方自發性響應

台南市定古蹟西市場的維修工程分為「西市場本館北翼、中央、東翼棟」、「香蕉倉庫」及「外廓賣店」等共3區5棟，總工程須在明年8月完工，第1階段工程已在去年動工，政府開始協調第2階段的違建拆除部分。

市府打算拆除的違建戶約3、4間，包括10餘年前才因政府拓寬道路而被迫搬遷的西來庵噍吧年紀念館，李孟諺在擔任台南市政府祕書長時即與廟方完成協調，廟方決定1日將五福大帝共5尊神明請出，遷移到北區大興街西來庵大廟內。

李孟諺感謝廟方響應古蹟修建政策，願意自發性遷移，特地到場祭拜並見證搬遷儀式。

請回大興街主廟

台南市文化局說，西市場附近商家組成結構複雜，有的轉租再轉租，當初因政府要拓寬正興街，承諾將商家安置此處。

西市場古蹟第2階段修復工程，需要先拆除古蹟前排的違建，西來庵拆除後，未來還需再拆3家違建戶，才能讓古蹟修復後的風貌呈現在民眾眼前，還需市府經發局市場處協調，文化局希望今年下半年可以完成協調工作。

(中國時報)