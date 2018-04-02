清明掃墓 當心恙蟲病上身

2018年04月02日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

清明節將至，戶外掃墓留心蟲蟲危機！氣候漸熱恙蟲蠢動，高市累計7例恙蟲病，被叮咬者渾然不知，出現無痛性焦痂，未經治療高達6成致死率。另衛生局抽驗春捲必備的花生粉，查獲2件黃麴毒素竟超標10倍，吃多恐引發肝炎。

穿淺色長袖衣褲+長靴

疾管處長潘炤穎指出，全國累積68例恙蟲病例，高雄已有7例，雖與去年同期相當，卻高於103至105年同期病例。台灣全年有恙蟲病例發生，夏季是主要流行季節，據歷年監測資料4、5月病例開始增加，6至7月為高峰期。

他表示，恙蟲病不會直接人傳人，一旦被叮咬會出現無痛性焦痂，未經治療死亡率高達6成，治療後死亡率小於5％；潛伏期通常9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1周後皮膚出現紅色斑狀丘疹。

他說明，恙蟲病是經由帶有立克次體的恙蟎叮咬，恙蟎會停留草叢中，伺機攀附到動物或人體，若未做好保護措施，即會遭叮咬感染，通常是在皮膚有皺摺處，襪口、袖口、褲子鬆緊帶等縮緊部位，及鼠蹊部等隱密處。

高市抽驗 花生粉不合格

衛生局特別提醒，祭祖掃墓、登山或郊外踏青，可能接觸到恙蟎生長的草叢，建議穿著淺色長袖衣褲、長靴及皮膚裸露部位塗抹防蚊藥劑，活動返家後儘快沐浴且換洗全部衣物。

另外衛生局抽驗清明應節、祭祀食品計87件，合格率97.7％，僅2件武廟市場販售的花生粉不合格，驗出黃麴毒素超標2.1倍及10.7倍，總計下架40.5公斤，經查是食材未離地、原料成品未低溫保存，違反《食安法》限期改善，複驗未過開罰3萬元起。

(中國時報)