蔡伊甯、黃熊御慈 桃青之星奪冠

2018年04月02日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

2018桃園青年周最終場「桃青嘉年華」，1日在中壢中正公園登場，現場展出多元才藝、公共參與、創新創業等3個面向，包含第2屆桃青之星總決賽、校園社團博覽會、菱潭街再現、農博搶先看等，展現桃園青年活力。

第2屆桃青之星選拔賽參賽者不限男女、不限才藝，以15至35歲戶籍在桃園或者是在桃園就學、就業者為核心，150組報名中，共22組進入決賽，冠軍除獲得高額獎金，還可獲得伊林娛樂儲備藝人培訓機會。獎項之外，青年事務局的「1區1舞台青年地方巡演計畫」，也讓桃青之星參賽者有延續表演熱情的舞台。

桃青之星第1名由新興高中A隊的蔡伊甯、黃熊御慈奪下，2人說，國一就喜歡跳舞，一直進入新興高中後，加入社團才開始正式練習。對於獲得第1名，2人也難掩興奮神情。她們說，若有機會的話，也會想朝演藝圈前進。

社團博覽會則由26間學校、3個民間青年社團的40個攤位組成，希望讓民眾了解學生們的活力，張姓學生就說，因為青年事務局辦理的社團博覽會，各校之間的連繫比以往緊密，交流也更頻繁。桃園市長鄭文燦表示，透過青年周的活動，讓青年學子展現活力，讓年輕人有表演的舞台。他也說，未來青年局將成立更多據點，讓桃園的青年有更多機會。

(中國時報)