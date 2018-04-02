花博暖身串演 學子秀活力

2018台中世界花卉博覽會舉辦「花開fun青春：全台大串演」活動，圖為腳踏風火輪的高雄樹德家商學生在文化中心廣場演出《滾動高雄》。

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中國時報
／高雄報導
高雄樹德家商演出《花開蝶舞》。（王錦河攝）

2018台中世界花卉博覽會將於11月在台中展出半年，台中文化局1日在北、中、南、東4地同時舉辦「花開fun青春：全台大串演」活動，藉由連線直播宣傳台中花博。

台中花博將於11月3日至明年4月24日在后里、外埔和豐原葫蘆墩3大園區登場。台中文化局副局長施純福1日南下高雄串連直播宣傳，他表示，文化局1日分別在台中文化創意產業園區、淡水捷運站廣場、高雄文化中心廣場、花蓮a-zone文化創意產業園區共4地同時舉辦「花開fun青春：全台大串演」，共有105個學生團隊、近800人參演，希望透過學生的青春活力傳達花博的熱情邀約。

台中市長林佳龍也透過直播連線在主場台中和花博吉祥物歐米馬一同宣傳，邀請全台民眾11月來台中體驗花博盛況。

南區共30組團隊，包括舞蹈、戲劇、樂團等，其中高雄樹德家商表演藝術科學生演出《花開蝶舞》和《滾動高雄》，前者以揮舞大裙擺呈現花開豔麗，後者腳踏風火輪呈現科技動感舞蹈。

高雄復華高中美容科學生結合創意美髮和多彩服飾展現4季變化；台南藝術大學「班芝花劇團」以肢體律動詮釋無聲植物，表達對環境的關懷。評審將在4區各選出1組花博精神獎、全台選出1組最佳人氣獎。

(中國時報)

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