6風格組曲 碧潭水舞秀吸客

碧潭水舞秀光彩絢麗，吸引大批民眾欣賞。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

1日結束政見發表會，新北市長參選人侯友宜晚間現身碧潭欣賞水舞秀，當作放鬆心情。碧潭水舞所需的技術創新、艱難，昨晚吸引大批民眾欣賞，不少人發現侯的身影，也爭相和他合影留念，侯友宜展現出十足親和力，不時和觀眾討論水舞演出內容。

碧潭水舞堪稱「艱難的創舉」，因為它的場地不是封閉式的水池，而是在開放的新店溪水域，包括燈光、噴頭及浮台的固定都需要更高的技術；新北市政府今年更首度引進全台首見、最新的國際級水舞科技。

不僅如此，碧潭水舞的高壓噴氣泉水柱可噴達近30公尺高度，水舞創作總監謝明勳還結合國內、外多首經典名曲，編織成6種不同風格的節目，例如昨晚登場的就是「迪斯可風」新組曲。

侯友宜表示，最後一場在板橋的集會式政見說明會順利落幕，他特別希望辦公室安排一場能夠放鬆心情的行程，年輕同事就建議他來看最近很熱門的碧潭水舞，體驗戶外展演的獨特魅力。

侯友宜笑說，過去7年擔任副市長，最令外界印象深刻的是，災難現場他都會在，但大家不知道的是，其實每回新北市舉辦大型活動，他也都會在。

他說，到各大活動現場是看看主辦局處的規畫是否順暢，或是慰勞支援員警的辛勞，雖然有時也會坐下來聽聽路上民眾的想法，但很少有機會真的坐下來，靜下心欣賞一場演出，這次可以欣賞水舞演出是很難得的經驗。

碧潭水舞即日起至4月30日，每天晚間6時至8時30分，逢整點、半點都可欣賞演出，歡迎民眾把握機會，到碧潭欣賞氣勢磅礡、光影絢麗的水舞秀。

(中國時報)

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