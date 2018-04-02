花開fun青春 30組團隊大串演

「花開fun青春－全台大串演」台中場活動，同學們熱舞，展現年輕活力。（馬瑞君攝）

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中國時報
／台中報導

為迎接2018台中世界花卉博覽會，文化局1日在北、中、南、東4區同時舉辦「花開fun青春－全台大串演」活動，藉由連線直播，讓全台四地民眾一起感受到台中花博的盛大饗宴。

市長林佳龍、花博吉祥物石虎家族歐米馬出席台中主場，邀請民眾到訪花博，欣賞台中之美。林佳龍表示，2018台中世界花卉博覽會不只是屬於台中的花博，更是屬於全台灣的饗宴，透過全台灣年輕人的熱情，共同聆聽花開的聲音。

為花博暖身的「花開fun青春－全台大串演」徵選活動，分音樂、舞蹈、戲劇、跨域四大類型，經過兩階段評比，最後通過的105組團隊，總參與人數將近800人。

台中場在台中文創園區登場，音樂、舞蹈、戲劇、跨域共有30組表演團隊輪番上場。青年高中、新民高中號召年輕同學組隊參與音樂與舞蹈的演出，結合多樣的元素演出RAP花博隊呼、具神祕風格的舞蹈表演等，充分顯出同學們的創意。弘光高中熱舞表演，將特製的大型花博標誌加入表演內容，更添視覺上的創意。

此次活動將發出高達128萬餘元的總獎金，各區由專業評審現場選出與2018台中世界花博精神最契合團隊頒發花博精神獎，並獲得1萬5000元獎金，得獎團隊有機會在未來的花博舞台再次上台表演。

(中國時報)

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