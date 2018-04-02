舊嘉市公所活化 地方沒共識

2018年04月02日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

舊嘉義市公所調查研究暨修復再利用計畫案1日開第2次公聽會，對是否發展茶文化產業，議員及民眾的意見眾多、紛歧，計畫主持人將彙整各方意見後於4月中期末報告。市府財稅局長林建宏表示，市府4月招標委外針對舊公所活化的用途進行評估。

台灣現代建築學會創辦人郭肇立、林志成建築事務所共同主持「歷史建築─舊嘉義市公所調查研究暨修復再利用計畫」，1日在舊市公所舉辦第2次公聽會，針對舊公所發展產業的提出問卷調查結果。

此次調查共發出2000分問卷，回收800分有效問卷統計結果，最迫切需要積極發展的產業地方美食、青年創新產業各占41％、42％；最可以做為嘉義市「文化外交」的產業以茶產業41.5％最多，其次分為管樂、交趾陶、木業。

蔡榮豐、張秀華、傅大偉、蔡文旭、戴寧、蔡永泉、鄭光宏等議員都提出看法，蔡榮豐認為不要只聽特定議員的意見，即鎖定發展茶文化；張秀華認為保持歷史建築的原汁原味，兼顧給予商業營運適當空間、社區民眾共享；鄭光宏認為結合民眾對舊市公所周邊小吃的印象，營造嘉義米其林級的特色美食；戴寧認為整修期間開放部分空間給民眾使用，同時累積活化再利用的共識。

郭肇立、林志成表示，根據問卷結果及財務初估，整修舊市公所需1億經費，茶產業以網路行銷上國際的可行性高，但非唯一選項，希望未來舊公所是青年創業共享及行銷嘉義的平台，彙整各方意見後於4月中旬提交期末報告。

林建宏表示，舊市公所用途尚無定論，市府將依據調研計畫結案報告，擬定計畫向中央爭取整修經費；此外，已獲議會通過追加減預算，以90萬元委外進行舊市公所活化再利用可行性評估，預計4月上網公告招標。

(中國時報)