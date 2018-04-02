地方力爭 綠環境館活化

2018年04月02日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

斥資4億元興建的岡山綠環境館，因參觀人潮每況愈下，3年前吹熄燈號後淪為蚊子館，為活化閒置空間再利用，地方盼轉型公共托育、兒童早療、親子育兒和新住民服務等多功能婦幼福利中心，改善育兒環境，提振生育率。

位在岡山本洲工業區的綠環境館是全台首座以環保為主題的展覽館，由行政院和高雄縣環保局共同擘畫，主體建築7層樓，2006年完工啟用，並取得綠建築9大指標建物，館內展示太陽能、生態濕地、資源回收等主題扎根環保意識，堪稱環保教育的先驅。

開館營運以來，門票50元不貴吸引不少人造訪，也成為最佳戶外教學場所，近年隨著科技進步，館內陳設已不合時宜，參觀人數每況愈下，平均1年只有3、4000人到館，2015年館方以完成階段性任務決定關閉走入歷史。

但休館後，園區任其荒廢雜草叢生，甚至成為流浪漢聚集地，令居民憂心成為治安死角，不斷催促閒置空間活化利用。

因綠環館空間寬敞明亮，內部格局完善，高市府釋出推動活化，沒想到立刻變得超搶手，目前岡山清潔隊部確定進駐1樓，以解決辦公廳舍老舊問題。

還有北高雄長期欠缺公托、育兒空間，對婦幼族群不夠友善以致生育率低迷，地方希望爭取2樓以上轉型成為婦幼福利中心。

立委邱志偉日前邀集移民署、衛福部、高市社會局和經發局進行會勘、協調，達成以婦幼優先的共識，並將爭取經費增設平價公共托嬰中心，減輕家庭的經濟負擔。

(中國時報)