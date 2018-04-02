侯友宜打溫馨牌 周錫瑋端政績

友善列印
中國時報
吳岳修、／綜合報導

國民黨新北市長初選第4場也是最後一場政見發表會1日登場，前副市長侯友宜走溫馨感恩路線，強調提升新北市的幸福與光榮感；前縣長周錫瑋主打過去縣長執政政績，強調只有他能打敗民進黨的對手。

侯友宜昨天採溫情攻勢，先感謝周錫瑋、金介壽的指導，也謝謝民眾花時間聽政見，他提及當副市長推動的新北歡樂耶誕城，已被列為亞洲三大耶誕節慶活動，市府前地標「竹筍」也成為新北市之光，未來要把耶誕城拉到府中商圈，讓商家賺錢。

周錫瑋則先展現親和力，用國、台、客、原民語與台下聽眾道早安，接著細數台北縣長任內整治淡水河、升格新北市的政績，功成身退後信守不入府、不入閣、不酬庸的原則，「只有像我這麼有誠信、有能力的人，才能打敗民進黨，重返北縣執政，民進黨最怕的就是周錫瑋。」

金介壽表示，當選後要成立司法局處協助處理冤獄，還要邀請習近平來台參訪、擔任新北市的旅遊代言人。國民黨新北市黨部指出，4場政見說明會順利結束，4月3日到5日將進行電話民調，6號將公布結果。

綠營部分，被點名可參選新北市的前行政院長游錫堃，昨天出席冬山鄉「春分水、清明時；作伙來關田門」活動，被問到選舉，游先稱自己對宜蘭選情不太了解，自己在這裡也沒有票，至於新北部分，他沒有看法，但「民進黨提名的我都會支持。」

(中國時報)

地方力爭 綠環境館活化 巨城SOGO遊戲機意外 6人送醫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。