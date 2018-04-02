侯友宜打溫馨牌 周錫瑋端政績

2018年04月02日 04:10 中國時報 李忠一 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

國民黨新北市長初選第4場也是最後一場政見發表會1日登場，前副市長侯友宜走溫馨感恩路線，強調提升新北市的幸福與光榮感；前縣長周錫瑋主打過去縣長執政政績，強調只有他能打敗民進黨的對手。

侯友宜昨天採溫情攻勢，先感謝周錫瑋、金介壽的指導，也謝謝民眾花時間聽政見，他提及當副市長推動的新北歡樂耶誕城，已被列為亞洲三大耶誕節慶活動，市府前地標「竹筍」也成為新北市之光，未來要把耶誕城拉到府中商圈，讓商家賺錢。

周錫瑋則先展現親和力，用國、台、客、原民語與台下聽眾道早安，接著細數台北縣長任內整治淡水河、升格新北市的政績，功成身退後信守不入府、不入閣、不酬庸的原則，「只有像我這麼有誠信、有能力的人，才能打敗民進黨，重返北縣執政，民進黨最怕的就是周錫瑋。」

金介壽表示，當選後要成立司法局處協助處理冤獄，還要邀請習近平來台參訪、擔任新北市的旅遊代言人。國民黨新北市黨部指出，4場政見說明會順利結束，4月3日到5日將進行電話民調，6號將公布結果。

綠營部分，被點名可參選新北市的前行政院長游錫堃，昨天出席冬山鄉「春分水、清明時；作伙來關田門」活動，被問到選舉，游先稱自己對宜蘭選情不太了解，自己在這裡也沒有票，至於新北部分，他沒有看法，但「民進黨提名的我都會支持。」

(中國時報)