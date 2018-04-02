巨城SOGO遊戲機意外 6人送醫

2018年04月02日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市巨城SOGO百貨為了歡慶兒童節，1日起在廣場推出外包的兒童節遊樂設施，其中旋轉飛天椅在開張1小時後，1名3歲男童因速度加快緊張並有掉出座椅的危險，工作人員及男童父親與3位民眾上前搭救，但男童最後仍掉落在地，5名大人也遭飛天椅擊傷，所幸都無大礙。

意外發生後，SOGO百貨已立即要求業者撤攤。SOGO百貨表示，該項遊戲設施是在昨天上午11點開始營業，12點時有1名3歲男童獨自坐上旋轉飛天椅，據業者指出，飛天椅開始轉動後，工作人員疑似要調整音樂而誤觸速度鈕，導致飛天椅速度稍微加快。

此時男童開始緊張而有掉出座椅的危險，工作人員見狀立即按下緊急停止鈕同時上前保護男童，在遊戲機外、抱著1歲嬰孩的男童父親，及2男1女的行經民眾、工作人員也奔入飛天椅機具內搶救，遭減速中的機具撞上，男童則掉落地面。SOGO百貨與遊具外包業者緊急將5位大人及男童送醫，男童眼角及耳旁共縫了8針，另名男性遊客頭部遭飛天椅擊中，臉部縫了4針，所幸都無生命危險。

事件發生後，SOGO立即要求遊具業者結束營業並解約，而此批遊樂設施是位在巨城正門廣場，計有旋轉飛天椅等5項遊戲機具，套票300元可玩足5項遊戲，原本希望增加兒童節歡樂氣氛，但因意外僅營業1個小時就收攤，令人遺憾。

(中國時報)