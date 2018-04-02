巨城SOGO遊戲機意外 6人送醫

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市巨城SOGO百貨為了歡慶兒童節，1日起在廣場推出外包的兒童節遊樂設施，其中旋轉飛天椅在開張1小時後，1名3歲男童因速度加快緊張並有掉出座椅的危險，工作人員及男童父親與3位民眾上前搭救，但男童最後仍掉落在地，5名大人也遭飛天椅擊傷，所幸都無大礙。

意外發生後，SOGO百貨已立即要求業者撤攤。SOGO百貨表示，該項遊戲設施是在昨天上午11點開始營業，12點時有1名3歲男童獨自坐上旋轉飛天椅，據業者指出，飛天椅開始轉動後，工作人員疑似要調整音樂而誤觸速度鈕，導致飛天椅速度稍微加快。

此時男童開始緊張而有掉出座椅的危險，工作人員見狀立即按下緊急停止鈕同時上前保護男童，在遊戲機外、抱著1歲嬰孩的男童父親，及2男1女的行經民眾、工作人員也奔入飛天椅機具內搶救，遭減速中的機具撞上，男童則掉落地面。SOGO百貨與遊具外包業者緊急將5位大人及男童送醫，男童眼角及耳旁共縫了8針，另名男性遊客頭部遭飛天椅擊中，臉部縫了4針，所幸都無生命危險。

事件發生後，SOGO立即要求遊具業者結束營業並解約，而此批遊樂設施是位在巨城正門廣場，計有旋轉飛天椅等5項遊戲機具，套票300元可玩足5項遊戲，原本希望增加兒童節歡樂氣氛，但因意外僅營業1個小時就收攤，令人遺憾。

(中國時報)

侯友宜打溫馨牌 周錫瑋端政績 馬英九盼加強書法教育

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。