工程師開課 校園裝太陽能設備

2018年04月02日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

台灣環保聯盟、台灣再生能源推動聯盟等環保團體，1日在樟湖國中小舉辦公益綠能工作坊，邀請專業工程師教社區義工、學生等，邊做邊學習再生能源的理論知識與架設技巧，希望帶動全民參與，讓社區不斷電，並促進能源政策轉型。

樟湖國中小學位處偏遠山區，遇到颱風經常斷電，經立委陳曼麗等人爭取促成，花旗銀行捐助學校設置太陽能發電設備，台灣永續聯盟、雲林環保聯盟、媽媽監督核電廠聯盟等團體，一舉兩得舉辦公益綠能工作坊。

歐鐵能源提供設備，上詮資訊公司工程師全程指導社區義工及學生，除了太陽能光電的理論基礎知識外，並實作架設發電主機、太陽能板等，一天的課上完，捐贈學校的整套設施也安裝完成。

樟湖國中小颱風來襲時，每每斷電，校長陳清圳指出，最久曾有將近2天沒有電力，因為學校有許多住宿生，停電造成大大不便，如今有太陽能發電設備，每年約可發出3500度電力，學校1年可節省1萬5000元左右電費，不但不怕停電，也不必擔心繳不出電費。

陳曼麗表示，她長年推動非核家園跟再生能源，要同時免於核災的風險，還要避免發電廠的空氣汙染，再生能源與節約能源是唯一的路徑；如果再生能源可以促進偏鄉社區與教育的發展，對廠商也是樹立良好企業形象的機會。

立委劉建國表示，學校是社區的重點，開始裝置綠能，不只可為社區帶來示範效果，學生也可以學到相關的知識，未來雲林大力推動再生能源，會需要很多綠能的種子人才。

(中國時報)