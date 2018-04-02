廣惠宮青年 辦活動牽在地情

2018年04月02日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「因為感動，讓我們聚在一起為同一件事努力。」佳冬鄉石光見廣惠宮，自青年志工團加入後，近年活動頻頻，6日起又將展開一系列祝壽活動，不僅在地居民期待、外地遊子更是關心不已，而誰都沒想過，3年前的一場抓乩童，會抓出這麼多夢想與情感。

青年志工團目前有10多人，平均年齡約40歲，人人都是趁工作之餘、無條件為廟方集思廣益做行銷，而為何會如此大公無私地付出，大家都說，「因被團長張孟偉感動」，但張孟偉則說，「是外地遊子的重視，讓他感動被需要而堅持做下去」。

張孟偉指出，他一直以為，廣惠宮對他而言，就是個習慣的信仰中心，並無特別意義，但直到3年前的「抓乩童」，他才明白有些情感一直都在，只是沒有人去挖掘。

他說，當時廟的老乩童逝世，廟方花3個多月「夜巡新乩童」，當下他覺得機會難得應記錄下來，便每晚跟著攆轎走過大街小巷抓乩童，隨後將拍攝的影像上傳網路分享，沒想到竟遇上許多在外地打拼的遊子私訊問狀況，他突然恍然大悟，「不是大家不重視家鄉，而是不知從何而起」。

於是，他開始藉廟宇、文化等平台，透過活動凝聚在地情感，而就在他獨自辦了2年的活動後，曾鼎翔、王世文、陳谷智等人終被他的堅持感動，不僅加入他的陣容還幫忙找人持續壯大中。

(中國時報)