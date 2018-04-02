7米高溜滑梯啟用 千人搶拍

2018年04月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府於大台北都會公園河堤邊坡打造7米高的「幸運草地景溜滑梯」1日啟用，包括管狀型溜滑梯、旋轉溜滑梯、磨石子溜滑梯、攀爬繩、攀爬網、立體球和旋轉球等7種共融性遊具，吸引近千位民眾到場排隊體驗、拍照。

三重大台北都會公園緊鄰機場捷運線A2三重站，新北市府高灘處利用綠堤邊坡，打造高達7米的幸運草地景溜滑梯。

活動由新北市長朱立倫揭幕，並在Momo家族的香草姐姐、Momo偶的帶動唱跳下熱鬧啟用，民眾攜家帶眷到場排隊體驗，更自備野餐墊、帳棚席地野餐，氣氛歡愉。

朱立倫表示，兒童節連假即將到來，歡迎家長帶著小朋友體驗新啟用的溜滑梯等遊具，另外八里左岸2座、鶯歌河濱公園1座的共融性遊戲場也將於3日啟用。

新北市高灘處表示，幸運草地景溜滑梯設有管狀型溜滑梯、旋轉溜滑梯、磨石子溜滑梯、攀爬繩、攀爬網、立體球和旋轉球等7種共融性遊具，更為行動不便的兒童設計輪椅通道，遊戲場防護軟墊以7色鮮豔色塊設計，營造兼具娛樂與地景藝術機能的假日休閒好去處。

高灘處也預告，4日至8日兒童連假期間，大台北都會公園的幸福水樣園區將化身兒童遊樂園，舉辦「新北歡樂CAR」活動，有小汽車賽道、歡樂小火車、氣墊樂園、趣味遊戲及胖卡車市集，還有波力、BabyBoss職業體驗城、MoMo家族、點心家族的精采表演。

(中國時報)