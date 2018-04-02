埤頭農會慶百年 濃濃文藝風

2018年04月02日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 楊樹煌 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化縣埤頭鄉農會歡慶百年，周休假日舉辦青農市集等系列活動，號稱「埤頭F4」造型公仔首度亮相，書法大師杜忠誥也受邀返鄉揮毫，讓農村慶典吹起濃濃文藝風。

而在南投鯉魚潭，則有2018觀音文化藝術節活動熱鬧登場，400組親子在風光明媚的鯉魚潭旁寫生，民眾並以實際行動淨潭、做環保。

彰化縣長魏明谷與農會代表、地方民代共同切下超大十層蛋糕，象徵十全十美、喜迎下一個世紀。這場活動除有青農市集、農村古物展，還規劃親子爆米香、下田摘菜共享田園樂活動，而首度亮相的「埤頭F4」大型公仔，行銷鄉內包心白菜、平地梨、稻米、青蔥四大特產，也吸引民眾拍照打卡。

魏明谷表示，縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫7100萬元，將把埤頭鄉農會、公所、百寶村及郵局一帶改造為產業示範園區意象，期許未來能將埤頭大宗蔬菜、稻米行銷全台各地，提升埤頭的能見度與知名度。

鯉魚潭觀音文化藝術節邁入第七屆，南投縣長林明溱表示，鯉魚潭是大埔里地區重要觀光休憩景點，更被觀光局核定為全國第1個縣級風景區，美麗的湖光山色及宜人的景色，宛如世外桃源，已成大埔里地區最重要觀光據點。1日的活動還帶領民眾在環湖步道沿途撿拾垃圾，用行動展現愛護環境的決心。

(中國時報)