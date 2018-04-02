動作大嫌挑釁 兩派陣頭亂鬥

台南學甲一處私人神壇上月31日舉辦活動時，因外地與本地陣頭不合，鬧事民眾還拿折凳要打人，所幸無人受傷。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
╱台南報導

台南學甲一處私人神壇，3月31日晚間舉行三太子回鑾遶境儀式時，疑似在迎接交陪境友宮時，因對方陣頭動作太大，眼神被認為有挑釁意味，引發神壇人員的不滿，趁著對方陣頭成員在安排的處所休息時前往理論，雙方一言不合爆發衝突，甚至還拿折凳朝人砸去，所幸在眾人勸架下風波並未擴大，雖有人報案，但在警方到場前已經一哄而散，影片遭上傳臉書社群，引發議論。

學甲警分局前天晚間9點多接獲民眾報案，指稱學甲秀昌里活動中心有打群架事件，據報趕往現場時，圍觀人群已散去，且未發現衝突民眾，但警方不敢怠慢，漏夜訪查以還原事件真相。

警方指出，事件肇因於一個官將首陣頭入壇時，演出的動作及表情態度太過「浮誇」，甚至有「強龍硬壓地頭蛇」的味道，耀武揚威的行為讓在地陣頭感覺不受尊重，部分在地民眾情緒激動，甚至衝入活動中心要找人「算帳」，除高分貝嗆聲，還抓起椅子攻擊，最後被人勸離。由於衝突發生後，該陣頭已迅速搭車返回台中，警方聯繫雙方並帶回偵訊，均表示無人受傷，且已經有中間人調解，雙方都不願追究。

但影片上傳臉書社群，經過轉傳分享，卻引發網友熱議，讓廟會及陣頭文化再添一筆「黑記錄」，似乎「8+9」已成為滋事擾亂社會秩序的代名詞。學甲警分局長陳錦文呼籲，民眾參與廟會活動應保持理性，針對滋生事端者警方也會依法處理。

(中國時報)

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