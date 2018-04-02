境福包1.5萬顆水餃 幫菜農助弱勢

2018年04月02日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

近來高麗菜價大跌，菜農血本無歸，新竹市議會議長謝文進、議員黃美慧及境福社區發展協會1日發起包水餃助菜農、關懷弱勢行動，採購了500餘斤高麗菜，包了1.5萬顆水餃，分送至全市6處「愛享冰箱」及北區老人共餐服務據點。

身兼新竹市北區境福社區發展協會理事長的市議員黃美慧表示，近來物價節節攀升，但反觀辛苦菜農的菜價卻屢屢創新低，其中，民眾最常使用的高麗菜價更是大崩盤，菜市場上1顆15、20元，農民血本無歸。

為了用行動支持並幫助菜農，特別透過新竹市農產運銷公司向菜農購買500餘斤高麗菜，同時號召境福社區發展協會動員上百位婆婆媽媽及志工包水餃作愛心，包括議長謝文進、市府社會處長陳雪慧也到場共襄盛舉，大夥一上午就包了1.5萬顆水餃，分送至新竹市6處「愛享冰箱」及北區老人共餐服務據點，希望讓新竹市成為有愛的幸福城市。

陳雪彗表示，市府自2017年2月起輔導社區成立「愛享冰箱」，同年7月即達成「1區1個愛享冰箱」目標，目前全市已有6處據點，透過社區愛享冰箱，不僅減少食物浪費，也讓愛心企業或商家發揮企業社會責任，一起幫助有需要的民眾，目前已募集了超過6000公斤的食物，分享近3萬人次，未來更將朝「1鄰里1據點」目標持續努力。

(中國時報)