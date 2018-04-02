2018年04月02日 04:10 中國時報 邱師儀

行政院公布「促進轉型正義委員會」主委、副主委與4名兼任委員提名名單，其中最受深綠人士所議論的是主委人選─前監察委員黃煌雄。黃煌雄表示他推動促轉會的哲學是「真相、公義、和解」，尤其是最後一個關鍵詞「和解」，畫記了蔡總統從2016年當選以來由一開始協同時代力量推動「東歐式清算」，逐漸轉成「南非式和解」的促轉路線。

這箇中原因大概是2018年九合一選舉將至，就算忌憚柯P老走中間路線吃民進黨豆腐的民進黨「建制派」，也不得不跟風柯P，往淺綠板塊移動，才能獲取中間選票。但促轉會委員需立法院同意才能敘職，因此府院對主委人事案勢必先定調，基此，蔡總統力挺黃煌雄是「社會普遍認為的適當人選」，蔡還認為清除威權象徵是需要「社會共識」來處理的議題；同時賴揆也透過發言人提到：「轉型正義尋求對話而非對抗，為了讓不同的陣營坐下來談，黃煌雄是極為適當的主委人選」。府院一定調，占立院絕對多數的綠營立委即能執行蔡的意志，輕鬆通過促轉會各委員的同意案。

然而，黃煌雄的和解論調先是引起台大歷史系教授陳翠蓮的不滿，甚至因而婉拒出任促轉會委員，時代力量與深綠人士更為不滿，但正如《勞基法》修法、正名制憲等議題一樣，當行政、立法一把抓的「小英艦隊」一旦決定與小綠分道揚鑣，則再多來自深綠與小綠的激烈反彈，都將被打成綠營建制派口中「成就改革不得不的妥協」。

阿扁總統在2000至2008年的執政過程中，也不是沒有遭遇過必須妥協的窘境，譬如宣布法理台獨這件事，但與小英不同的是，阿扁在第2任之後選擇遁入深綠取暖，以「愛台灣」之名操弄台灣民族主義，原因很簡單，就是經濟搞不好需要轉移民怨，也就是「從中間轉進深綠」。

到了蔡總統執政，經濟依舊拉不起來，同樣也需要轉移民怨，但蔡的時代背景已不同，兩岸交流比起扁時代更頻繁，網路時代也讓台灣人反中的討論更為細緻與分殊，因此乘著太陽花風向橫掃全台的小英總統，在大綠小綠摩擦不斷的情形下，早晚會走向背叛深綠的命運。

而促轉會若推「去蔣」，對不少台灣人來說，絕對是個連動血脈與中國認同的感受問題，這當中沒有對錯，而且這些人同樣是台灣公民，因此蔡總統與賴揆不會笨到在2018選舉年還選擇走入「去蔣」的深水區。反過來說，當年有不少太陽花世代都已整合進新潮流派系，許多人當了一陣子的立委助理後已被推上火線參選市議員，對這些七年級末段班、「由學運分子轉大人」的政治新秀來說，去蔣的議題曾與陳為廷、林飛帆的慷慨激昂綁在一起，但現在是什麼？可以換得多少選票？小綠受到大綠的「政黨社會化」，一直就是綠營的宿命。

總之，跨越藍綠的促轉會，會從小英推黃煌雄開始，許多跡象都顯示小英漸從深綠轉淺綠，包括從徹底砍公教年金至八百壯士激烈陳抗後，開始對軍人年金改革讓步，這就是到了選舉才會變得務實與理性的民進黨，然而選民應莫忘民進黨本質，這是一個攻於選舉而非執政的黨。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)