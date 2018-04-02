敬回汪毅夫先生一國良制非良策

2018年04月02日 04:10 中國時報 陳長文

前福建省副省長，現全國台灣研究會汪毅夫副會長〈一國良制非良策〉一文，可說是陸方具有官方身分者就「一國良制」最正式的表態，既可視為對王希哲呼籲馬總統接受「一國良制」的澄清，也不無「作球」，認為「一國良制」主張者應該要把何謂「良制」說得更清楚。

汪文引用魯迅的批評，治病要「好藥方」沒人會反對，但只講好藥方，而不講好藥方是什麼，誰也會「將他褒貶得一文不值」。套用到「一國良制」上，兩岸關係錯綜複雜，真正的困難在於「良制」的標準，程序上又如何決定何為「良制」，如果不能處理這兩個議題，「良制」就等於是一句空話。

筆者同意這樣的看法。

回顧歷史的脈絡，「一國良制」是相對於「一國兩制」，而「一國兩制」的提出是因為台灣與大陸在不同的歷史遭遇與社會環境下，有了客觀上的心理距離，短期內難以調和，因此陸方才希望以「一國兩制」的方式繞過調和心理距離的難題，加速完成統一。

汪文以郝柏村院長曾舉過的東西德例子來駁斥，論述了德國統一不能證明「社會主義」、「大陸實施的中國特色的社會主義」是「壞的制度」（這筆者也認同），但是汪文沒有推翻的是，「德國統一的事實證明，只有好的制度統一壞的制度，而壞的制度必須接受好的制度。」

我們假設，東西德統一後，東德依然實施原本貧窮專制的制度，與西德「一國兩制」，這樣的統一有何意義呢？人民是國家的根本，國家統一必須是人民「需要美好生活」的統一，而這也就必然包括制度的統一。

當然，筆者也不認為，可以把「良制」理所當然地解釋為台灣現在的制度，而把「一國良制」的意涵變成除非大陸接受台灣式的民主，否則就拒絕統一，這是與兩岸當下的發展趨勢不符的。

那麼，什麼是「良制」呢？相信沒有人反對，良制就是人民想要生活在其中的制度，因此下一個問題是，什麼樣的制度才是未來「統一的中國」人民希望生活在其中的呢？

習近平主席說得太好了，兩岸統一要「尊重大陸同胞的選擇和追求」，那麼順裡成章也要「尊重台灣同胞的選擇和追求」。如果一個制度，能夠同時得到兩岸人民的認可，那麼說它是良制，應當毫無疑問。

而這樣的良制，筆者認為有幾個特徵：一，它對於「批評」的忍受度較高，有最大的言論空間。二、它有足夠的誘因，促使公權力為人民服務。三、對於濫權、貪瀆的權力者有完整的監督機制，也保障了人民的基本權利。四、則是從結果來判斷，一個良制一定是「近悅遠來」，人民的用腳投票，就是最客觀的證明。（也不得不感嘆，過去是大陸勞工冒著生命危險也要偷渡來台灣工作，現在卻是台灣的優秀人才選擇去大陸尋找機會，台灣在兩岸制度的競爭中，實在有令人擔憂之處。）

「一國良制」絕對不是空泛的「好藥方」，而是在程序與實體面，都有客觀、具體可行的標準。陸方對於「一國良制」的疑慮，筆者相信主要是來自於「一國良制」是否只是「拒絕統一」的說詞，但如果我們反過來思考，難道「一國兩制」會比較有助於統一嗎？

習近平主席公開宣示「和平統一、一國兩制」，給了兩岸人民極大的安定感。既然是「和平統一」，表示陸方不考慮霸道的「武統」，而是要以大陸的發展與繁榮讓台灣人民心甘情願地接受統一。那麼，台灣人民，是否真的有可能心甘情願接受「一國兩制」呢？這在信任感上是有困難的，不同的制度難以達到「心靈契合」。

筆者曾說過，每一個支持「一國兩制」的理由，事實上都更加證明了「一國良制」的可行；反過來說，每一個反對「一國良制」的論點，也都證明了「一國兩制」的難以期待。而習近平主席在去年19大的工作報告中明確指出的「人民對美好生活需要─包括更高的物質文化生活、民主、法治、公平、正義…」應該就是兩岸人民會欣然接受的「良制」的內涵。

兩岸的和平統一，是中華民族百年來難以想像的盛事，既需要魄力，更需要耐心。「一國兩制」是鋸箭法，而唯有「一國良制」，乃至於「先良制，後一國」，才是實踐和平統一更可能的路徑！（作者為法學教授、律師）

(中國時報)