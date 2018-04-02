國民黨北市初選繼續鴕鳥？

2018年04月02日 04:10 中國時報 鈕則勳

國民黨桃園巿長初選由陳學聖勝出，也意味著鄭文燦已連任成功，不是因陳不好，而是其政治能量和鄭相比仍有一段差距，這也凸顯出國民黨初選的大問題。畢竟，全民調初選仍無法讓最強者出征，黨主席若只能依據初選結果提名，根本無法運籌帷幄。況且民調規則早被質疑，要用此機制來攻城略地，勝率極低；基於此，4月中旬國民黨將決定北市長候選人，由於首都的特殊性質及候選人兼具「母雞」的責任，初選機制作微調不僅正當且屬必要。

首先，北市長初選全民調應增加「若3成以上民眾都不支持民調名單人選的話，賦予黨主席逕行徵召的權力」，即便該民調仍有人勝出。畢竟有3成受訪者對名單人選都不滿意，就算相對領先者也不能算「強將」，以此和現任者對決，不僅極可能鎩羽而歸，更無法發揮母雞帶小雞之效。此時黨主席當然有責任以洪荒之力去尋覓及說服最具有勝率的強將參選，即便是空降，都應予以徵召。否則若因提名人選不強而慘敗，黨主席或許應負最大責任。

其次，原來國民黨的全民調機制並沒有勝負若在誤差範圍內，應予擇優重新民調的「二輪決勝」規定，導致許多選區落敗者往往不服氣，也為日後整合埋下變數。因此，台北初選的遊戲規則應檢討，若勝負差距在誤差範圍內，前兩人應進行第二輪決選，過半才予以提名，不然主席仍可進行徵召。因二輪決選能將「項莊舞劍」的政客篩出，且藉二輪決選過半而被提名，正當性才夠，訴求黨內團結的可能性才高。

倘入選兩強都無法在第二輪民調中過半勝出，顯示支持者對其仍是意興闌珊，又如何對決柯P？此時責任勢必得落到黨主席身上，由他徵召並負政治責任。不然黨主席只要坐等初選結果、被動提名，屆時就算敗選，主席亦可以「我尊重初選結果提名，何罪之有？」來切割敗選責任，那還談什麼2020年大選？

況且，在特定條件下授予黨主席徵召權力，黨主席才能將六都、甚至是縣市長選舉的戰略及戰術放在同一平台上做整體考量，哪裡該部署重兵、哪些縣市應協同作戰、母雞如何帶小雞、中壯世代如何接班等的操作才能擲地有聲，被徵召者才更具正當性且樂於被徵召。不然從國民黨現階段不僅保守且無特別亮眼強將的提名態勢來看，民進黨當然能以逸待勞，繼續搞促轉、去中及拔管，而國民黨每每以「嘴炮」回應過場，支持者又怎會被感動？

初選制度應彈性調整，才能與環境做最緊密的連結，創造最大可能；若明知制度有問題，只鴕鳥地讓初選程序走完，妄想以擱置爭議安撫各方，最後的反饋及代價會是慘烈的。究竟應如何選擇，還請吳主席深思。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)