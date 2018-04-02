2018年04月02日 04:10 中國時報 吳景欽

藝人夫妻檔孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前在美國賓州向同學宣告，5月1日將掃射學校，遭同學舉報後，被警察逮捕且搜索其住處，消息傳出後引起社會矚目。儘管孫安佐自認只是開玩笑，狄鶯也說是小男生在打嘴炮，但因美國現下對於反恐的重視及在舉國反槍的氛圍中，孫安佐可能必須付出極為高昂的代價。

對於恐怖攻擊的預告，若發生在我國，因未有對恐佈主義或活動的特別立法，頂多以《刑法》第152條的恐嚇公安罪或第305條的恐嚇他人罪論。由於此等罪名的法定刑為2年以下的有期徒刑，就算行為人被起訴，法院也多判以6個月以下、得易科罰金了事。

而在美國，原本因憲法增修條文第1條，明文言論自由的保障之故，對尚未有行動的犯罪威脅之管制，甚至是處罰，就採取相當謹慎的態度。如傳統上對犯罪或恐攻威脅罪，必須將恐懼形之於語言或文字，更須有明確與特定的意圖（Specific Intent），才足以成立。即便認定是犯罪威脅，也有極大的可能性，會被以輕罪（misdemeanor）對待。

惟從2001年的911攻擊後，不管是聯邦或各州，對於恐怖攻擊的威脅就逐步走向嚴厲與重刑化。尤其在校園槍擊事件頻傳，死傷人數也越來越慘重的情況下，已有法院認為，只要從情況、證據顯示，讓人感到暴力與不安，不論其內在是認真或戲謔，即便是非言語（non-verbal) 的身體舉動，也可能該當此等罪名。

至於處罰方面，雖然美國會根據威脅的程度來為刑罰之輕重，但各州的法定刑普遍都訂在5年以下的有期徒刑，顯然比我國《刑法》的恐嚇罪來得重許多。

所以，就孫安佐告知同學某日將掃射校園的舉措，於客觀上達於威脅之程度，毋庸置疑，但這可否以僅是「開玩笑」來免除罪責呢？由於主觀犯意乃存在於人的內心，是否有犯罪故意，仍得求之於客觀事實。而從賓州警方搜索孫安佐的住處，找到十字弓、子彈等軍事物品，就足以證明其有恐怖威脅之故意，這顯然不能以一句玩笑話，即可輕鬆帶過。因此孫安佐就算最終會被驅逐出境，卻必然得承受起訴、審判與定罪的司法代價。

當然，此次美國警方對於台灣留學生的恐攻威脅如此嚴陣以待，是否夾雜著種族歧視的因素，實無從得知。但從上周六，全美各地有超過百萬人參與反槍大遊行，在美國民眾普遍瀰漫對於槍械的恐慌與恐懼之際，執法機關對於任何恐攻的蛛絲馬跡，即便是玩笑、逗趣之語，肯定都不會放過。畢竟，美國各地，尤其是校園，絕不能再承受因槍枝氾濫造成的死傷悲劇了。

台灣雖非恐怖主義肆虐之對象，卻也曾出現鄭捷般的孤狼式恐攻。因此，對於恐攻的預告或威脅，未來是否該以更嚴厲的刑罰來遏止，或以更高的偵查科技為提前預防，也是在審視孫安佐案件之餘，政府必須盡速檢討的課題。（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)