社論—整合惠台商機 為青年拓出路

2018年04月02日 04:10 中國時報 主筆室

大陸惠台31條引起社會高度關注，民進黨政府隨即針鋒相對公布反制措施，一方面提出強台方案，一方面發布行政規範，企圖遏阻人才向大陸移動，盡可能降低其可能的效應，及對台灣競爭力的衝擊。

不過，從近期媒體的討論及相關民調顯示，惠台31條對台灣經濟社會的影響不容低估，民進黨政府如果採取「閉關政策」，對台灣長期的傷害將更可怕。

民進黨政府是從政治角度認知惠台31條，民眾卻是從經濟角度出發，企業更從商機角度切入。政治上的主觀意願往往不敵經濟上的客觀事實，更是不能違背人性與民眾意願。過去20年，從李登輝的「戒急用忍」到陳水扁的「積極管理、有效開放」文字遊戲，都未能遏止歷史潮流，反而因工廠搬遷，資金、人才與技術持續流失，對台灣經濟體質造成長期傷害，殷鑑不遠。

兩岸經濟文化往來，具有強烈的經濟社會誘因與能量，政府只能順勢而為，無法逆勢操作，挑戰經濟法則與人性訴求注定徒勞無功。兩岸曾多次在地方或中央機關首長要求下，硬是讓企業配合建立通航或通商機制，但最後還是因為客源不足，經濟規模無法支撐而狼狽收場，就是這個道理。

細究惠台31條對台灣可能的影響，就服務業範疇來說，在開放領域之外，其實還會誘發許多衍生性商機，其潛在規模將隨著新開放行業受台灣民眾接受度的提升，以相對比例方式成長。此等商機未來確實具有相當潛力，業者應可考慮完成先期籌備作業，適時投入營運，創造利潤。譬如，對台灣民眾開放大量證照考試科目，只要注意到兩岸技能與專業資格檢定，不論是課目與標準都有所差異，台灣正規教育體系不可能針對大陸檢定項目進行教學，因此就替補教業者創造出營運空間。

大陸證照含金量愈高，愈能吸引台灣民眾跨海西征，到大陸考試取得證照就是補教業者的商機，可以設立檢定考試專班招收學生。當設立補習教育課程，又有足夠學員支持營運後，就會帶動補教周邊商品的商機，其中包括教材、題庫與應試旅行服務，其實都可在國內補教業與旅遊業基礎上，獲得發展營運空間。

兩岸商貿往來多年，各類型商情服務網站早有相當規模，涵蓋行業幾乎無所不包。但對惠台31條開放應試取得證照的行業來說，許多都還是處女地，根本還未開發，對商業情報業者來說，存在無限潛力。

再就台灣人力仲介與就業服務企業來說，透過資訊網路營運，早將觸角深入大陸，扎根甚深，立足已穩，但就惠台31條所開放、須具大陸專業與技術證照的相關行業來說，卻是並未涉足尚待開發的領域。如何將商情、考照與就業三項服務串接，以「一條龍」的服務模式，滿足台灣民眾需求，其實充滿各種創造服務商機的可能性。

到目前為止，大陸商情網站與出版品業已步入正軌，具有相當規模。補教業者更是台灣文教業強項，而人力仲介與就業服務的營運亦是有聲有色，在大陸具有不可忽視的地位，因此絕對不能坐任錯失此等商機。

業者能否配合大陸頒布的新措施盡速投注資本，掌握相關行業商情，發揮產業垂直分工規畫，建立營運體系，有賴業者本身合縱連橫相互溝通，但政府主管機關若不聞不問，昧於政治算計抵制兩岸交流，根本上就是治理失能，亦是辜負人民付託。

政府必須積極思考，出面集合產官學三方力量，統合相關業者形成策略產業，才能掌握與大陸對話的本錢，否則讓民間業者自生自滅、自求多福，自行尋找出獲利空間與經營策略後，政府就不要再抱怨管理失控。

惠台31條已是大陸公開政策，未來大陸文教機構來台就此政策合作，不論是大陸正規教育機構與我方院校學術交流，甚或是補教業者，都可能提供考照前的銜接教育與訓練課程，便利台灣學子渡海考照，兩岸在此方面的合作，空間確實存在，亦是未來重要發展方向。

政府有責任為青年尋出路，替企業找生機，給兩岸留善意，向歷史負責任。面對兩岸交流往來，希望能在互動中創造出正面能量。少一分政治，多幾分經濟，唯有真心相待才能互惠互利雙贏，政府應當積極支持、樂觀其成。

(中國時報)