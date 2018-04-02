棒子留才 真悲哀

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中國時報
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陸委會深夜發出說明，以涉及「國家認同與忠誠度」為由，禁止民眾前往中國銀行任職。面對大陸惠台新措施，如果民進黨政府只能靠曲解法律的行政命令，來避免人才流向大陸，將是台灣深沉的悲哀。

日前北京市人民政府台灣事務辦公室微信公眾號「京彩台灣」發文指出，中國銀行推出「大陸台生和內地港生專項計畫」，上海、江蘇、福建、深圳、蘇州5家中國銀行分行將招收少量在大陸就讀的台灣應屆畢業生。

陸委會十萬火急祭出「國家安全、忠誠度」大帽子，說中國銀行是中國大陸官方持有絕大部分股份，屬於台人禁止任職或為其成員的中國大陸黨政軍機關（構）、團體。如果有台灣民眾任職中國銀行，「如具體個案事實有涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作或有妨害國家安全或利益之虞等原則，應認定有違規定」。

大陸是「社會主義市場經濟體制」，國企、公營事業或有政府持股的事業，占比本來就非常高，如果把這些單位都定義為「中國大陸黨政軍機關（構）、團體」，坦白說，台灣人想到大陸工作，大概超過一半以上的機會要先刪除。常識看就知道，陸委會有多心虛。

台灣確實存在著嚴重的人才外流問題，加上大陸祭出「惠台政策」，對台灣人才可能產生更強的磁吸效應，台灣必須有對策、有方法留才。

留才的正道當然是創造吸引人才留下來的環境、薪酬，而非以法令強制。如果台灣只能靠禁止方式「留才」，既是台灣的悲哀，亦不可能有實際效果。

(中國時報)

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