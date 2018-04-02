2018年04月02日 04:10 中國時報 戴伯芬

中央研究院前生化所所長、特聘研究員陳慶士爆發學術論文造假案，再次讓台灣登上國際學術新聞。如果從過去國防部長楊念祖、教育部長蔣偉寧、台大校長李嗣涔、楊泮池，到中研院院長翁啟惠，再到陳慶士事件來看，雖然違反學術倫理的事態有差異，但是台灣學術界處理違反學術倫理的模式卻沒有太大的改變。

歸納出來有以下6個步驟：

首先，當事人絕對隱匿，抵死不認。所有涉及學術倫理的當事人都以不知道為由，最多僅承認督導不周，將責任推給學生、助理或是實驗室同仁。陳慶士以實驗室「數據結果未按規定逐日記錄」，僅承認自己「督導不周」、「美化數據」；最經典的莫過於蔣偉寧以「無辜的受害者」自稱，強調自己的委曲；李嗣涔更狠，火速將助理呂錫民解職，並聘律師對呂提告。

其次，所屬學術機構以消極不處理為最高處理原則。早在去年中研院即已知曉陳慶士案，學術諮詢委員會執行祕書孫以瀚卻說中研院因無確切事證，需等美方調查出來才能處理。堂堂國家級研究機關竟沒有調查論文造假的能力，非要等到美國俄亥俄州立大學調查出爐才能處理，豈不貽笑國際？

第三，當事人的道歉儀式與下台表演。在媒體壓力下當事人才被迫下台，面對媒體的臨場演出很重要，當事人皆以鞠躬表達歉意，楊泮池在辭去台大校長時一度哽咽，卻比不上戰友的超級演出，郭明良以聲淚俱下的方式訴說他個人從小到大的貧困奮鬥成長史。

第四，由學官集團網絡出面緩頰。當事人的親朋好友、上級長官莫不避重就輕，像科技部前部長楊弘敦面對楊泮池案，以「古今中外、先進國家都會發生」，認為造假是人性使然。台大學術副校長郭大維對外道歉之餘，也不忘聲明台大找不到要楊校長辭職的理由。翁啟惠案有61位中研院院士發表連署聲明，指稱檢方不了解科學研究與移轉的常規與實務。

第五，是相關單位介入調查，最後結果總是不了了之。蔣偉寧案以無自我抄襲之事實，停權1年。涉案當事人已被迫下台，學界同儕當然也不忍再加苛責。至於獲得數千萬元的學術補助，科技部通常也僅象徵性地追回十幾萬元。

最後，則是學術官僚體系對涉案人的補償措施，視當事人的社會人脈而定。蔣偉寧獲教育部頒發一等教育專業獎章，楊泮池則獲頒木鐸獎，以挽救他們一敗塗地的名聲。

台灣的學術倫理問題不是個人偶發性、鬼迷心竅的行為，而是研究資源被學官集團共謀壟斷的結果。

如果主管機構不願對涉案當事人做適當的懲處，放任各學術機關自我、交互包庇，預料還會不斷有台灣學術大咖攻占國際學術醜聞版面。

（作者為輔仁大學社會系教授）

(中國時報)