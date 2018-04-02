2018年04月02日 04:10 中國時報 施振榮

行政院院會日前通過《科學工業園區設置管理條例》修正草案，刪除條例名稱中的「工業」兩字，並開放新創產業進駐，以推動科學園區的轉型，鬆綁進駐園區之組織類型、資格。對此，我個人深表認同。

台灣產業正面臨轉型升級關鍵時刻，這項修正可說是科學園區成立以來，一項畫時代的變革，象徵台灣產業的型態將進入另一個新里程碑。條例的名稱與內容做必要的修訂，也可進一步檢討修訂過去產業政策與法令的盲點，面對未來。

科學園區過去會以「工業」發展為主，在於英文翻譯的問題。台灣一般將「Industries」翻為「工業」，其實英文之意是「產業」，一字之差，差之毫釐，失之千里。實際上，Industries還包含了占GDP2/3以上的服務業，甚至教育、醫療產業都是其中的一環。就像經濟部「工業局」也在原本的思維下命名，如今要正名為「產業局」的提案已送到立法院多年，還不知何時能通過。

條例不正名容易產生誤導。早期台灣推動軟體產業發展時，也遇到軟體產業不能進駐工業區的問題，因為軟體產業沒有設備，與傳統工業區的運作模式有很大的差異。

如今已進入知識經濟、體驗經濟、共享經濟、數位經濟的時代，以服務業為主，強調知識密集，所創造的附加價值也高，將主導未來新經濟的發展。因此，「Industries 4.0」如果只用「工業4.0」來思考就太過侷限，應該要改以「產業4.0」的思維來思考，才能面對未來物聯網（IoT）及人工智慧（AI）的發展趨勢，建立新的產業型態，且在生產力的提升之外，還要加上整合力與創造力才是全貌。

此外，一般人談物聯網（Internet of Things,IoT），光從字面的翻譯來看，只重視「物」。其實「Things」包括了無形的「事」和有形的「物」，許多的事積累產生了大數據，進一步對事進行分析才有意義。

又如我們將Computer翻譯為「電腦」，但其實Computer距離人腦的境界還早。而Cloud Computing翻譯為「雲端」也易誤導，其實雲計算是指在「那一端」進行運算，而不是指在手機「這一端」運算。

所以如果我們以對英文所翻譯出來的中文，直接看中文的字面意義，思維上就容易出現盲點，因為文字會限制我們的思維，不可不慎。

（作者為智榮基金會董事長）

(中國時報)