2018年04月02日 04:10 中國時報 陳琴富

上周最火熱的新聞應該就是北韓領袖金正恩的北京行了，之所以引起世界矚目，不是因為「習金會」談了什麼，而是過去1年來全世界認為「簡直瘋了」的金小胖，居然能夠如此泰然地周旋於美、中、日大國之間，而且把罵他是「小瘋狗」的川普耍得團團轉。川普抱怨：「他為什麼要用『老』來侮辱我呢？」沒錯，對照起來，金正恩才34歲，川普已經72歲了，說「老」過分嗎？

近年歐洲的選舉掀起年輕化之風，奧地利的庫爾次、義大利倫齊、愛沙尼亞的羅伊瓦斯都是年輕的代表，而法國的馬克宏更被視為典型，這一股風潮當然是和數位時代興起有關，他們就是憑著數位科技與社群網站直接和選民溝通對話，因此和傳統政治人物做了明顯區隔，並脫穎而出。台灣當然也不免於這股浪潮，白色力量和柯P的崛起就是例子。

有人說這是世代的對立，其實不然，而是老人們還用著舊腦袋在新時代打混，然而人的無知，最愚蠢的就在沒有自知之明，還自我感覺良好。台灣政壇就是一幅有如殘陽西照斷垣殘壁的落魄景象，這個意象的源頭就是老人政治當道和他們玩的政治老把戲。藍綠惡鬥已經把台灣搞得毫無生機，讓年輕人自覺沒有前景，而這一套互鬥的戲還正熱演中。

老人霸占戲台的典型就是3位卸任元首，他們的戲早已結束卻死也不肯下台。李登輝卸任後，搞台聯、扶植時代力量，如今年過九旬還不時以主角之姿指點江山，說要國家正常化、要正名制憲。他在位12年，如果當年能做，為什麼不做？阿扁雖然保外就醫，仍不甘寂寞，搞個「新勇哥物語」批點時政，時而爆料劉世芳退選內幕，時而跪地高呼「總統英明」。他是以貪汙入監保外的，如今還能興風作浪，民眾該對他高呼「總統英明」才對吧！至於馬英九，在國民黨極衰、民進黨執政不力之後，在坊間菜市場突然感受到來自基層的溫暖，也開始全台趴趴走，一副準備競選的架式，8年總統幹下來，罵聲還挨不夠嗎？

蔡英文說：「阿扁被關押對民進黨也有好處」，因為有人說如果阿扁獲釋會動員支持者，拉抬自己的政治實力。雖然蔡英文站在總統的高度，不應該從自己的權力消長看問題，但也沒錯，對當今權力者而言，處置這些政壇老鳥的唯一方法就是把他們關進籠子裡。

其實，當今政壇上興風作浪的又何止卸任元首，年底選舉逼近，那些政壇中的藍綠老鳥各個蠢蠢欲動，如綠營的五府千歲、祖母綠，不時地要叫兩聲，刷存在感；藍營的選舉光是台北市就出現一堆老面孔，還有人在布局2020總統大選，完全看不清「時不我予」的現實。

對照台灣的政壇老鳥，金正恩處如此險惡環境而能縱橫捭闔於大國之間，他教訓的又豈止是川普和安倍等政治老手而已。

(中國時報)