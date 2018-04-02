台積電樂見力量匯聚

「台積電書法暨篆刻大賞」1日舉行頒獎典禮，台積電文教基金會董事長曾繁城（前排右四）、中國時報社長王丰（前排右五）及前國立故宮博物院副院長何傳馨（前排右三）、評審群和得獎者合影。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導
台積電文教基金會董事長曾繁城（右）頒獎給篆隸楷組首獎楊謹豪（左）。（鄭任南攝）
中國時報社長王丰（右）頒獎給行草組首獎王智賢（左）。（鄭任南攝）

由台積電文教基金會創辦、中國時報聯合主辦的「台積電書法暨篆刻大賞」，每年為社會發掘書法篆刻新秀，今年已邁入第10年。昨（1）日下午在紀州庵文學森林館舉行第10屆頒獎典禮，包括台積電文教基金會董事長曾繁城、中國時報社長王丰、故宮前副院長何傳馨、紀州庵文學森林館長封德屏等人，皆出席共襄盛舉，為新秀喝采。

參賽者眾 已超過4000人

昨日現場也特別邀請金曲獎歌手羅思容為典禮獻唱，與會者在風和日麗的下午、徐徐微風中皆聽得如癡如醉。曾繁城表示，文化的累積需要時間醞釀、需要持續深耕，「回憶10年前的創辦初衷，是在一次慢跑的過程中，偶然看見學校布告欄貼的書法作品，實在是有很大的進步空間，因而興起舉辦書法、篆刻比賽的念頭，這10年來在許多藝術先進的勉勵、許多學子的參賽之下，也逐漸累積出一股力量。」

曾繁城說，隨著比賽的知名度打開，每年參賽者也越來越多，目前累積參賽人數已超過4000人，「今年特別新增『臨帖組』，除了開拓更多機會，也是鼓勵學子們以古為師，持續耕耘。」

王丰表示，打從抓週起就被父親以戒尺督促寫書法，因此書法一度是他的惡夢，但隨著年紀漸長和人生歷練，他領略書法是華人民族的集體記憶，「書法篆刻藝術，就是儒家文化的象徵，在追求快速的網路火星文年代，專注的書寫過程和創造力，能讓社會更美好。」

得獎作品 於紀州庵展出

本屆抱回篆刻組大獎的是篆刻學習14年的劉冠意，畢業於台藝大書畫藝術系、台師大美術研究所的她表示，因家中從事家具設計業，耳濡目染才走上美術之路。這是她第7次參賽，曾獲得3次優選、1次第三名，這回總算抱回首獎。

劉冠意表示，這回抽到的題目是「種豆得豆」，她除了在印面上展現書法篆刻之美，同時在邊款上也額外用心，細膩地刻下她對「種豆得豆」的體悟，以文學和書法交融，獲得評審好評。劉冠意說：「我在刻下文字的同時，也將當下的心緒和感觸溶入這件作品中，期望能帶給觀看者不一樣的欣賞時光。」

本屆得獎作品，現於台北市紀州庵文學森林展出，展期至4月28日。相關資訊可至「台積電青年書法暨篆刻大賞」官網、臉書專頁查詢。

(中國時報)

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