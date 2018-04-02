17歲冠軍相惜 楊謹豪誇王智賢狂

2018年04月02日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

英雄出少年！第10屆「台積電書法暨篆刻大賞」有兩位首獎是17歲的高中生，分別是隸篆楷組首獎楊謹豪，以及行草組首獎王智賢，兩人在昨日頒獎現場相識，一見如故，紛紛表示很欣賞對方的作品。楊謹豪直誇王智賢的行草作品很「狂」，「那是一種浩大又不拘束的氣勢。」

王智賢來自屏東，現就讀屏榮高級中學資訊處理科，過去曾獲得屏東書法縣賽第一名，他表示自己是「不愛念書」的小孩，但喜歡寫書法，都是來自小時候看見曾祖父隨筆揮毫的啟發，因而留下深刻的印象，「我和曾祖父感情很好，不過他太嚴厲了，我無法和他學書法，我在因緣際會之下，從國小3年級開始學寫書法。」

王智賢自認自己是嚮往自由的「自由派」，特別喜歡寫行草，這回得獎作品，他以王鐸的字體為主，並融入祝允明的字體特色，字體大小和筆順皆有自然的錯落，以及獨特的協調感，他說：「寫行草能讓我感覺到自由、不受拘束，我只在意是否把字寫好，其他的就留給世人評價。」

楊謹豪來自於高雄，現就讀於海青工商廣告設計科，他表示從小因為活潑好動，媽媽希望他能靜下心來，才送他去寫書法，一寫寫出興趣來，這回他以爨寶子碑字體為主軸，並讓筆順的乾濕分明，「如此一來，字體的畫面看起來會更活潑。」

楊謹豪說，他對自我要求很高，「我每次練習，都會希望能寫到滿意，才會交給老師審閱，不然會覺得對不起自己，也會有點不好意思。」楊謹豪表示，他也喜歡將書法結合繪畫，創作別緻的繪圖作品。

王智賢表示，考量生計，未來希望能夠從軍，楊謹豪則是希望能夠報考工業設計類科系。寫得一手好字的兩人，不約而同表示：「一定要先吃飽才行，才能餵養喜愛的書法藝術。」

(中國時報)