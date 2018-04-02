黃崑謀博物繪 百件手稿大展

2018年04月02日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

黃崑謀畫的雞油箘，畫工細膩，取自《野菇入門》。（遠流出版社提供）

螳螂，取自《台灣昆蟲大發現》。（遠流出版社提供）

擅長描繪自然生態，曾獲得金鼎獎、開卷好書獎等肯定的博物繪師黃崑謀，今年逝世10周年，他生前留下的百件台灣博物繪手稿，現正於「盛放華麗島—博物繪師黃崑謀原作特展」展出中。

日前開幕現場，曾與黃崑謀合作過的專家學者，包括建築學者李乾朗、植物學者郭城孟、昆蟲學者趙榮台、科普繪本作家凌拂等人齊聚一堂，分享他們記憶中的黃崑謀。

凌拂表示，黃崑謀的博物繪精準、層次微分，創作繪本時又能兼顧寫意、自然，「若他現在還在創作，如今絕對是台灣科學繪本的第一人。」

黃崑謀擅長畫自然生態，舉凡台灣的蕨類、菇類、魚類、昆蟲等，都是他畫紙上的常客，更曾與十多位專家合作。黃崑謀曾擔任遠流出版社美術編輯10年，畫過至少500張博物插畫，2008年4月，年僅45歲的他卻突然因心肌梗塞過世。

黃崑謀有藝術家的詩意，也有研究者的認真、細心，一張圖甚至願意修改7、8次，更難能可貴的是他的熱情和好奇心。趙榮台回憶，合作《台灣昆蟲大發現》時，他邀請黃崑謀參觀他的標本館，「他的眼睛發亮，後來像是著迷了，自己也跑去抓蟲來養，畫出栩栩如生的昆蟲。」

郭城孟表示，黃崑謀畫完《蕨類入門》之後，已能認得台灣超過100種蕨類，儼然是個蕨類專家。凌拂表示，她與黃崑謀合作時，剛開始他一直抓不到繪本的感覺，進行到一半，有一天突然告訴凌拂，他要全部重畫，「我才知道，他在那段時間讀了大量的外國繪本，勤做功課。」

黃崑謀的妻子陳寶貴與兩個兒子也出席展覽開幕現場。陳寶貴回憶，黃崑謀的每一本書，他們全家都有參與其中，畫蕨類的時候，全家開車到山上玩，他趴在路邊看植物，畫魚的時候，假日就去漁港買魚，「平面的照片他覺得不夠，一定要親自看到實體的不同角度。」畫繪本的時候，兒子就輪流擺姿勢，當模特兒。

如今仍讓黃崑謀兩個兒子記憶深刻的，是家中有一間擺滿昆蟲的小倉庫，黃崑謀在裡面養蟲，死掉的就做成標本，現在兩人看到昆蟲都還會忍不住多看幾眼，就連家裡的冰箱到現在都還放著10年前的昆蟲標本，陳寶貴笑說，昆蟲真的太多了，清不完。

(中國時報)