利菁再起 感謝3貴人

2018年04月02日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

利菁（右）和伊林娛樂總經理陳婉若是摯友，也是最佳工作夥伴。（資料照片）

利菁（右）很佩服小S面對輿論攻擊，仍能一直保持正面態度。（資料照片）

利菁以超強銷售能力走紅購物台，更跨界成為主持天后，最忙錄的時候一周6天錄節目、剩下的一天拍廣告，根本沒時間休息，導致免疫系統出問題，她說：「那時覺得嚴重被掏空，我的鼻子只要碰一下就會一直流血，自己好像快要『掰了』！」除了生病，她也因話題多、負面新聞頻傳，心理受到極大的打擊，她感慨說：「我以為努力工作就能得到好回報，沒想到輿論把我殺了，那時人人都來踩我兩腳，我真的承受不住。」

王偉忠要她開臉書

回顧當時心情，她坦言曾想退出演藝圈，「我想過還要不要做（節目），也想過如果我是觀眾，看到網路寫這些，連我都討厭我自己了，我怎麼可能快樂。」

後來王偉忠告訴她：「丫頭，去開個臉書吧！不可以沒有臉書，臉書就是自媒體，你有什麼事情、冤屈都在上面說。」她平常是宅女，看到負面新聞、輿論攻擊，總把自己關在家裡鑽牛角尖，但王偉忠一席話，讓原本懶得經營社群媒體的她終於想通，開了粉絲團，不再「打不還手，罵不還口」。

她的第2個貴人是陳婉若，兩人還是小模時曾共事過，培養出深厚的革命情感，之後兩人在某場秀上遇到，已是伊林娛樂總經理的陳婉若直接問她：「要不要來我們這邊？」當時利菁在休養期間，專心研究投資，雖賺了不少錢，但心中仍未忘情演藝工作，有了老朋友的保護傘自然一口答應，也為她注入一針強心劑。

第3個要感謝的人是小S，兩人之前在主持界各據一方，被塑造成勁敵，但利菁說，她看著小S也被輿論炮轟，「她被罵翻依然還是一副『我還是這個樣子』， 這一點她的心臟比我更強。」更讓她覺得自己不能再像過去一樣，被罵就縮起來。

重新再站起來，利菁學習放慢工作腳步，現在她主持中天《麻辣天后傳》一檔固定節目，覺得工作量剛好。

自律把麻辣變幽默

從前的利菁只懂得一昧往前衝事業，不太經營人際，「我以前覺得我的工作跟人脈沒關係，我有能力，我是靠能力在活。」但也因此走得更加辛苦，休息的日子她把身邊的好友都找回來，學到「要把人脈拿出來用」。

而在主持風格上，現在的她不止是麻辣，也會自律，她說：「把麻辣換成幽默、輕鬆，如果是玩笑話也會說清楚，要嘛開自己玩笑，開對方只能點到為止。」

她雖從逆境中站起來，但也是有血有肉的人，並非如外表看起來那麼的大剌剌，她坦言現在看到負評還是會難過，「但是要想想別人怎麼活下來，有一句話我從入行的第一年就知道，『我們生來就要給人家做茶餘飯後的』，賺錢也要繳娛樂稅嘛！」

(中國時報)