謝金燕獅城淚崩下台累癱在地

2018年04月02日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

「姐姐」謝金燕3月31日在新加坡舉行「姐姐愛你」巡迴演唱會，她演唱鳳飛飛的〈想要跟你飛〉，唱到歌詞「你那裏需不需要有人陪，你收不收得到我的思念」時，似乎勾起對父親豬哥亮的思念，當場淚崩，她彎腰垂頭10多秒，並轉身拭淚，向觀眾道歉：「對不起，姐姐Hold不住！」

謝金燕前晚身穿開高衩紅色旗袍，熱唱代表歌曲〈練舞功〉揭開序幕，由於她過去發生嚴重車禍，在鼻梁處有較大傷口，哭的時候，鼻子會流非常多鼻涕，影響唱歌，因此她在舞台上總是強忍情緒，希望給觀眾完美的表演。她前晚一哭完，馬上緩和情緒，笑說：「其實我是要給你們看姐姐的背有多漂亮。」逗樂觀眾。

下台近距離互動

她演唱〈要發達〉、〈姐姐〉等夯歌，還有豬哥亮最愛的〈月彎彎〉，感動全場。她也安排「點歌趴」，有歌迷大喊〈舞曲大悲咒〉，她當場清唱，引起台下尖叫聲。她還打趣說：「姐姐遠看很漂亮，近看更漂亮！」並走下台與歌迷近距離互動，演唱會逾2個半小時，共換8套服裝，誠意十足。

由於賣力演出加上情緒潰堤，她一下台就累癱在地。她身邊的工作團隊表示，她因長時間穿高跟鞋唱跳，加上腿部舊傷，體力不堪負荷，「每次演出結束，姐姐要先休息30分鐘，才能讓工作人員背著她或是搬動她至休息室。」

謝金燕雖然持續推出新單曲，但已6年未發專輯，據悉她正籌備全新音樂作品，希望可以在暑假到秋天期間，推出新輯。

(中國時報)