喜翔認了 與狄鶯姊生子不婚

狄玫（資料照片）

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中國時報
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喜翔（資料照片）

狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐在美國涉恐攻遭捕，狄鶯的姊姊狄玫3月31日受訪時激動落淚，並透露自己也有26歲的兒子在美國是醫生是由婆婆與大姑在照顧，被問兒子的爸爸時，她以「忘記了」回應，並否認與金鐘視帝喜翔曾有過婚姻。不過喜翔昨受訪時坦言，他和狄玫當年確實生了一個兒子，現已26歲，兩人確實未結婚，分開原因是狄玫覺得他太花了。

狄玫1日下午在大稻埕戲苑演出歌仔戲《撿紅包》，為免影響演出心情，她堅不受訪，表示能說的前一天都說了，加上必須專注準備演出，無法受訪。

喜翔則坦言，他與狄玫的兒子Benjamin在美國俄亥俄州出生長大，現已26歲，在美國是執業醫師，最近正攻讀醫學博士進修病理研究，去年9月已結婚，娶了義大利籍的妻子。

表兄弟完全不認識

由於兒子出生後就在美被他媽媽及姊姊照顧長大，所以與表弟孫安佐完全不認識也沒互動，「我家人當年就認為如果小孩留在台灣被我帶，遲早變成不良分子，因為我年輕時很匪類，不愛讀書，小孩子不能被耽誤。所以我一直很感謝我媽媽、姊姊，把他教育得這麼優秀。」

當年狄玫懷孕時他不知道，直到懷孕4個多月時，她才告訴妹妹狄鶯，並把他約出來談，他跟家人商量後，就把狄玫帶去美國待產，「其實她懷孕生產過程也很辛苦，懷孕6、7月時就因為血糖過高，臥床不能動，食物都要嚴格控制，否則可能會生下畸形兒。」兩人交往約4年，仍在兒子2歲多時選擇分開，跟狄玫從此沒有往來。

喜翔坦言當年與狄玫分開是因為自己太花心，「哪個女人能忍受才10分鐘不見，另一半身邊就站著別的女人？是我自己不對，不能怪人家。」身為孫安佐「無緣的姨丈」，喜翔表示，這小孩才18歲，希望不要因為這樣留下前科紀錄，請大家給他機會，也給他父母一點空間去解決孩子的事。

(中國時報)

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