法比歐親自護手 粉絲嚷一月不洗

2018年04月02日 04:10 中國時報 報導林彥君

法比歐（左）細心的幫粉絲在手背上塗抹乳液。（石智中攝）

法國型男法比歐1日擔任髮膚保養品牌「森歐黎漾」一日店長，法比歐崇尚自然，他認為：「很多女生會搽香水，加上髮香跟身體乳的味道，綜合起來複雜的氣味，聞起來很不舒服。」森歐黎漾洗髮精不添加矽靈，全系列產品蘊含天然植物萃取，讓頭髮恢復強韌，肌膚保持健康，認為品牌概念和他的生活理念很相似。

他從模特兒出道，很重視保養品的香氛，也透露身邊的女性散發出淡淡的味道，會讓他有好感，他推薦森歐黎漾水漾薔薇系列產品的清香，「喜歡女性朋友，從頭髮到身體乳液都有同樣的香味。」

法比歐也出席記者會後的粉絲見面會，和消費的粉絲進行親密互動，由於很久沒和粉絲近距離接觸，金髮碧眼的他緊握女粉絲的手，在她手背上塗抹玻尿酸美白身體乳，女粉絲害羞掩面說：「這個月都不要洗手了。」他還調皮地問女性粉絲「有男朋友嗎」？粉絲敢緊搖頭否認。

喜歡獨立的女性

他發揮型男魅力，讓專櫃擠滿人潮，瞬間變成現場女性的一日男友，法比歐也大方公開擇友條件，透露第一眼看到女生會先注意笑容，「女生有自信的笑容，喜歡戶外運動，思想獨立最能吸引我。」對於異國戀情，他會先瞭解對方的文化，「給她安全感最重要」，目前對戀情隨緣，「會在一起就是會在一起」。

森歐黎漾為現代繁忙的消費者，量身打造不同膚質與髮質的專屬保養品，品牌副董李伊俐表示，森歐黎漾有四個系列，針對東方人的膚質及髮質設計不同產品，「水漾薔薇系列」適合一般跟乾性髮質，「淨平衡系列」適合偏油髮質，「頂級頭皮養護系列」針對染、燙髮清潔及護髮，「潔對溫和系列」則針對敏感性肌膚使用。

(中國時報)