SJ撩妹升級邀同居

銀赫（中）被利特（右）和神童捉弄，紙花撒滿臉。（粘耿豪攝）

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中國時報
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韓國天團「Super Junior」（SJ）1日繼續在台演出，進行第2場「SUPER SHOW 7」演唱會。即使已經是「30歲歐巴團」他們依舊魅力不減，不僅兩天吸引2.2萬民眾，就連陳意涵、歐陽妮妮、歐陽娣娣、紀文惠也都低調朝聖，陳意涵與歐陽姊妹還進入後台與SJ成員會面約15分鐘，離開時微笑不願受訪。

SJ以新歌〈Black Suit〉開場，最明顯的是前天留著長髮、說「長髮象徵想念」的藝聲，竟把頭髮剪短了！他自圓：「頭髮剪很多，因為可以清楚看到妳們，清爽很多！」昨演唱會下午3點開唱，開唱前，信基督教的始源偷空做禮拜，他用中文與大家分享趣事：「我第一次跟大家在台灣過復活節（4月2日），我今天早上去教會，我以為是韓國教會，但牧師講中文，才發現原來是台灣教會。」

撒紙花玩生日哏

演唱會持續約3小時25分，在安可橋段唱完〈Devel〉、〈Spin Up〉後，他們在台上大玩「生日哏」，大唱生日快樂歌祝福4日將邁入32歲的銀赫，還把舞台上的白色紙花撒他臉上。鬧完一陣後神童與東海感性挑逗粉絲，神童說想要來台與粉絲「同居」，東海則直嚷很想再來住在台灣。7人在最後一首歌〈Miracle〉前與全場粉絲大合照，十足寵粉。SJ此次來台吸金7200萬，今天離台。

(中國時報)

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