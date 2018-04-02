金蓬萊 傳承70年美味

廚齡25年的第三代傳人陳博璿，每天下廚、管理團隊親力親為。

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中國時報
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土魠魚米粉鍋，軟嫩土魠魚加上芋頭、魷魚、蒜苗等。（金蓬萊提供）
金蓬萊的招牌佛跳牆，從1000元起跳的基本款，到8000多元的頂級食材都有。（金蓬萊提供）
金蓬萊必點的招牌排骨酥。（金蓬萊提供）

天母東路上的金蓬萊遵古台菜，是少數摘星的台菜餐廳，傳承三代，已延續近70年的美味，難得的是，老闆每天親自掌廚、凡事親力親為，從自身榜樣帶領團隊，「一個人做好菜很簡單，一個團隊要維持品質才困難！」這位第三代傳人陳博璿，過去在航空公司擔任行銷經理，當年父親年邁，身為長子的他只好放棄工作，繼承家業，扛起這間從小打滾的老餐廳。

廚房的辛勞工作，讓原本患有「再生不良性貧血」的他一度病倒，醫院甚至發出病危通知，震撼全家人，幸好唯一的妹妹陳莉莉，在經過骨髓配對下100％吻合，順利為哥哥進行骨髓移植救回一命。陳博璿語重心長說：「料理曾讓我差點失去生命，卻也讓我享受生命。」

親調配料不馬虎

陳博璿工作起來表情嚴肅，對細節毫不馬虎，連配料都不用現成品，而是親自調配。店內的招牌「蓬萊排骨酥」，是爺爺陳良枝祖傳的祕方，採用豬的腹肋排，帶有飽滿油花，進貨時不讓肉商先切，自己費工裁切，確保每一隻排骨的公分數，並擠出骨頭讓客人方便用手「豪邁」啃食，和別家做法很不一樣。

佛跳牆也是金蓬萊的另一招牌，從千元到8000多元都有，舉凡鳥蛋、油蔥酥、芋頭、魚皮等配料，都需經過一定順序放入甕中，才能釋放出好味道；而鮮甜酥脆的「土魠魚米粉湯」，一天至少賣出幾十鍋，也是許多藝人的私房推薦。摘星之後，陳博璿不敢懈怠，一如繼往，特別感謝廚房團隊20至30多歲的「小朋友」，陪他一起拿下這份光榮。

(中國時報)

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