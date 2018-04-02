《最酷的旅伴》 老少配激火花

安妮華達（右）與JR一路上遇到許多有趣的人。（海鵬提供）

友善列印
中國時報
報導

法國「新浪潮之母」安妮華達（Agnes Varda）是今年奧斯卡終身成就獎得主，今年將滿90歲的她人老心不老，她受訪時開朗地說：「我盡可能看遍所有年輕人的電影，其中有年輕電影也有老電影，也有年輕導演在拍老電影！」

她這次與街頭藝術家JR合作紀錄片《最酷的旅伴》，「我們開著那台卡車穿梭法國農村，真的非常開心！」她自己玩得很開心，但知道或許不是每個人都能埋單藝術片，豁達說：「我不知道我的電影賣不賣，但我知道我的電影用紀錄片的形式來處理這個大家都感興趣的主題，但這可能又無法讓每個人都感興趣了。」

紀錄片真情流露

電影記錄師安妮華達與堅決不願卸下墨鏡的街頭藝術家JR，年齡差距超過50歲的兩人攜手展開一趟行動藝術之旅。他們駛著攝影車上山下海，遍訪法國鄉村小鎮，從採礦區到畜牧區，與當地居民們交流並拍下肖像，輸出巨幅照片拼貼於公共建築牆面。透過這些宛如壁畫般恆久留存的臉孔，小村人物與歷史躍然眼前。

JR創造的藝術形式，加上華達對影像一貫的哲思奇想，引領觀者參與一趟飽含幽默、活力與智慧，乃至於詰問生命起落的旅程。當安妮華達親身重現高達《法外之徒》在羅浮宮奔跑的經典畫面，與回憶導演丈夫傑克德米（Jacques Demy）的真情流露，令資深影迷動容不已。電影4月3日在台上映。

(中國時報)

金蓬萊 傳承70年美味 新浪潮之母力挺性別平權

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。