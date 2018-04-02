《最酷的旅伴》 老少配激火花

2018年04月02日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

法國「新浪潮之母」安妮華達（Agnes Varda）是今年奧斯卡終身成就獎得主，今年將滿90歲的她人老心不老，她受訪時開朗地說：「我盡可能看遍所有年輕人的電影，其中有年輕電影也有老電影，也有年輕導演在拍老電影！」

她這次與街頭藝術家JR合作紀錄片《最酷的旅伴》，「我們開著那台卡車穿梭法國農村，真的非常開心！」她自己玩得很開心，但知道或許不是每個人都能埋單藝術片，豁達說：「我不知道我的電影賣不賣，但我知道我的電影用紀錄片的形式來處理這個大家都感興趣的主題，但這可能又無法讓每個人都感興趣了。」

紀錄片真情流露

電影記錄師安妮華達與堅決不願卸下墨鏡的街頭藝術家JR，年齡差距超過50歲的兩人攜手展開一趟行動藝術之旅。他們駛著攝影車上山下海，遍訪法國鄉村小鎮，從採礦區到畜牧區，與當地居民們交流並拍下肖像，輸出巨幅照片拼貼於公共建築牆面。透過這些宛如壁畫般恆久留存的臉孔，小村人物與歷史躍然眼前。

JR創造的藝術形式，加上華達對影像一貫的哲思奇想，引領觀者參與一趟飽含幽默、活力與智慧，乃至於詰問生命起落的旅程。當安妮華達親身重現高達《法外之徒》在羅浮宮奔跑的經典畫面，與回憶導演丈夫傑克德米（Jacques Demy）的真情流露，令資深影迷動容不已。電影4月3日在台上映。

(中國時報)