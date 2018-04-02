法國溫泉水 護膚保養有口碑

2018年04月02日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

理膚寶水溫泉醫療中心。（理膚寶水提供）

雅漾活泉水療中心。（雅漾提供）

理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO潤色SPF50、PPD33（PA++++x2倍防護力）30ml，980元。（理膚寶水提供）

理膚寶水理必佳滋養霜LIPIKAR BAUME AP+400ml，1600元。（理膚寶水提供）

薇姿M89火山能量微精華50ml，1680元。（薇姿提供）

雅漾舒護活泉水300ml。（雅漾提供）

理膚寶水歷史圖片。（理膚寶水提供）

薇姿溫泉中心。（薇姿提供）

薇姿溫泉中心。（薇姿提供）

理膚寶水代言人范瑋琪出席嬰幼兒系列發表會。（理膚寶水提供）

法國溫泉水保養聞名於世，曾是許多歐洲貴族最愛，隨著時空背景轉換，昔日貴族御用、現在走入民間，成為許多人肌膚的急救首選，不只是消費者愛用，就連醫生也背書推薦。

理膚寶水 法中世紀古城

許多皮膚科醫師指定使用的保養品牌「理膚寶水」，其實名字來自於法國中部的中世紀古城，1617年亨利四世與路易十三的皇家御醫查理米儂，曾針對這小鎮溫泉水提出首次的調查報告，而當時理膚寶水已是王公貴族的溫泉療養中心。

直到1869年理膚寶水才成立第一家公共溫泉醫療場所，供一般民眾前往治療；隨著1947年法國通過認可溫泉治療的法令，1950年起醫療費用由社會保險給付，則愈來愈多人前往接受溫泉醫療。

看準理膚寶水含硒的溫泉水，對許多皮膚疾病有輔助醫療的效果，到小鎮溫泉療養中心治療的民眾，占全法國50%的溫泉治療人口，男性約占32%，女性約占39%，兒童與5到6個月大的嬰兒約占30%；1928年起推出專門銷售治療後皮膚保養產品給到當地治療的病人，也成為這個國際品牌的前身；1996年理膚寶水在台灣上市，在台銷售經典商品有多容安溼潤乳液、全護清爽防曬液UVA PRO潤色SPF50／PPD33、理必佳滋養霜。

薇姿 高盧羅馬時代已馳名

同樣以溫泉水聞名於世的品牌還有「薇姿VICHY」，VICHY城鎮位於法國中部，遠從高盧羅馬時代（約公元2000年前）當地泉水就遠近馳名，時至今日，還留下許多羅馬時期游泳池與浴池遺跡，至今還有些泉水從羅馬時期的公共浴池基底冒出，因此說明此城市當時已有溫泉醫療的活動。

17世紀，法王路易十三來到VICHY城市度假與溫泉療養；後來拿破崙3世在此建立大型劇院、遊樂場、音樂廳，而且為他的情婦們建立了6所度假別墅。1873年醫師PRUNELLE曾提出一份有關LUCAS泉水對皮膚健康有益的研究報告，提出VICHY的水質確實對皮膚有鎮靜、舒緩、調理的功效。

19世紀時VICHY被視為「溫泉城市中的女王」，以其悠久歷史與名譽，揚名於歐洲各國。二戰後VICHY成為法國及附近歐洲其他國家王公貴族，知名人士度假首選。在法通過認可溫泉治療法令後，VICHY成為為「特殊患者或老年人福利保障」條款的特定休養地點。據統計，每年都有1萬5000名左右的遊客前來VICHY城鎮，進行溫泉療養。目前在台灣最夯的經典產品是薇姿M89火山能量微精華、薇姿火山礦物溫泉水、薇姿源生白光潤精華。

雅漾活泉水療中心 全法第一所

同樣是法國夯牌的「雅漾」，來自法國南部小鎮，發跡於1736年，當時侯爵Rocozel的馬患有搔癢症，在幾次游泳後被治癒，舒護活泉水因而聲名大噪，1743年首批病患抵達歐伯溪谷和Sainte-Odile溫泉，1874年當地活泉水被宣告為公共利益。

雅漾活泉水訴求由天然雨水雪水落在火山岩地質後滲流地底，孕育至少100年時間才湧出的天然泉水，吸收地層中特殊且珍貴的礦物質及微量元素，對肌膚有舒緩修護的功效，1743年正式於雅漾村成立全法第一個活泉水療中心；並於1874年獲得法國國家醫療體系、專業醫師實證認可，成為有國家級專業背景、有效改善肌膚狀況的活泉水。

(中國時報)