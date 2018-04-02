搭電競熱潮 泰山進軍機能飲料

2018年04月02日 04:10 中國時報 王莫昀 報導

泰山企業30日推出能量性飲料BUFF，訴求電競玩家等需要體力的族群，由泰山企業副總經理雷松清（左三）及代言人等，一同為新產品上市舉杯慶祝。（鄭任南攝）

BUFF能量飲料精神力－藍。（泰山企業提供）

機能飲料創新再一發！泰山企業宣布，推出創新雙效BUFF能量飲料，跨足能量補給全新領域，強勢進軍機能飲料市場，泰山副總經理雷松清指出，「BUFF」為電競遊戲中常用術語，意指「增益的效果」能為玩家助威、攻城掠地，呼應遊戲中紅藍BUFF各司其職，泰山一次推出2系列，紅BUFF款及藍BUFF款，滿足現代人生活所需。

與台灣電競選手一起征戰世界

繼日前推出「茶攤一條街」，強勢打響今夏飲料第一炮後，泰山再接再厲舉辦BUFF能量飲料新品上市發表會，會中邀請Garena商務合作負責人陳先倫、台灣電競協會理事長施文彬共同出席，兩人皆表達對泰山以正向態度看待電競，以及商業合作下的支持與期待。

「推出BUFF的構想源於1年半前。」雷松清指出，其實泰山很早就注意到電競產業的蓬勃發展，台灣電競選手在短短1年多的時間內，拿下了4個世界冠軍，今年1月，台灣的電競高階筆電，更是一舉拿下北美洲超過5成的市占率，那身為飲料產業的泰山，應該推出什麼樣的產品，跟上這股電競風潮？進而經過思考研究，推出BUFF能量飲料，希望這個全世界電玩的共通語言「BUFF」，未來可以跟著台灣的電競選手們一起征戰世界，在國際上發光發熱，成為代表台灣的機能飲料。

近年來機能飲料受到台灣各廠重視，據統計，2016年有17個新產品問世，2017年新品更高達26個，雷松清說，泰山深知消費者不管是趕報告、拚專案、玩遊戲、還是夜店狂歡，都需要體力及好眼力，推出含花青素的機能飲料。

多通路行銷 搶進夜店

也因此，除連鎖超商外，BUFF還將搶進電競、瑜伽、運動中心及夜店等特殊市場通路。雷松清透露，機能飲料不一定在便利商店賣，夜店銷售也非常多，所以研發出不同風味的調酒，如與伏特加、琴酒等搭配，都非常可口。（飲酒過量有害健康）

此外，發表會中，也特別邀請宅男女神組隊電競甜心與知名電競戰隊ahq進行三對三傳說對決趣味賽！陳先倫表示，電競運動已成為年輕人的潮流文化，《Garena傳說對決》GCS職業聯賽與泰山BUFF機能飲料的合作，恰好是將電競文化結合台灣品牌融入玩家生活的最佳方式。施文彬則表達，正面能量來了，謝謝泰山看到電競族群的需求！BUFF也獲宣布成為2018年《Garena傳說對決GCS職業聯賽》年度指定飲料。

甫上市的BUFF能量飲料在今年度《Garena傳說對決GCS職業聯賽》夏季賽事中，將新增「BUFF Time」精彩賽事重播畫面助威宣傳，以及年度BUFF獎等，鼓勵電競選手們努力於遊戲場內拿BUFF獲得最好表現。

(中國時報)