認證蔬菜稱王道 銷量翻倍成長

2018年04月02日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

全聯甜玉米（產銷履歷），5日前原價37元，特價32元。（全聯提供）

家樂福「有機紅鬚玉米筍約300克」，從嫩芯、果實到鬚都能吃的安心美味，今（2）日前原價45元，特價39元。（家樂福提供）

愛買產銷履歷綜合葉菜，10日前每把原價35元，特價23元。（愛買提供）

產銷履歷、溯源認證的生鮮是王道，量販、超市也發現安心、健康、樂活是食安的趨勢，相關的蔬菜銷量最高翻倍成長。全聯去年產銷履歷蔬菜增加17個品項，去年業績較前年成長8成，可看出需求量大增；近期產銷履歷甜玉米、紅蘿蔔都有優惠，結球萵苣10日前原價22元，特價16元，約打7折。

家樂福健康樂活周強打有機、產銷履歷，與以歐盟嚴格標準栽種的家樂福嚴選商品，其中，健康樂活蔬菜類銷售成效最佳，占整體蔬菜銷量5成以上，今年看好會持續成長；除蔬果外，還多了抱卵母香魚、有產履歷認證的舒康雞等水產和肉品，熟食也持續增加使用產銷履歷肉品，以及引進歐洲受關注的放養雞蛋、公平貿易椰子油等。

愛買產銷履歷蔬果、有機農產專區的生鮮、海鮮、肉品超過300項安心商品，葉菜類每年100％翻倍成長，近期力推屏東產銷履歷大力蔘牛蒡、水產熱銷冠軍的空運挪威現流鮭魚等；10日前生鮮滿199元買倍潔雅廚房紙巾現折10元、海鮮滿200元送20元抵用券、肉品區滿300元送30元抵用券。愛買Line@好友每周五的「快樂生鮮日」活動，也帶動生鮮業績成長2成。

(中國時報)