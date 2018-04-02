認證蔬菜稱王道 銷量翻倍成長

家樂福看好健康樂活成為國人飲食趨勢，推出健康樂活周；嚴選蘿美心約500g，今（2）日前原價79元，特價69元。（家樂福提供）

友善列印
中國時報
報導
全聯甜玉米（產銷履歷），5日前原價37元，特價32元。（全聯提供）
家樂福「有機紅鬚玉米筍約300克」，從嫩芯、果實到鬚都能吃的安心美味，今（2）日前原價45元，特價39元。（家樂福提供）
愛買產銷履歷綜合葉菜，10日前每把原價35元，特價23元。（愛買提供）

產銷履歷、溯源認證的生鮮是王道，量販、超市也發現安心、健康、樂活是食安的趨勢，相關的蔬菜銷量最高翻倍成長。全聯去年產銷履歷蔬菜增加17個品項，去年業績較前年成長8成，可看出需求量大增；近期產銷履歷甜玉米、紅蘿蔔都有優惠，結球萵苣10日前原價22元，特價16元，約打7折。

家樂福健康樂活周強打有機、產銷履歷，與以歐盟嚴格標準栽種的家樂福嚴選商品，其中，健康樂活蔬菜類銷售成效最佳，占整體蔬菜銷量5成以上，今年看好會持續成長；除蔬果外，還多了抱卵母香魚、有產履歷認證的舒康雞等水產和肉品，熟食也持續增加使用產銷履歷肉品，以及引進歐洲受關注的放養雞蛋、公平貿易椰子油等。

愛買產銷履歷蔬果、有機農產專區的生鮮、海鮮、肉品超過300項安心商品，葉菜類每年100％翻倍成長，近期力推屏東產銷履歷大力蔘牛蒡、水產熱銷冠軍的空運挪威現流鮭魚等；10日前生鮮滿199元買倍潔雅廚房紙巾現折10元、海鮮滿200元送20元抵用券、肉品區滿300元送30元抵用券。愛買Line@好友每周五的「快樂生鮮日」活動，也帶動生鮮業績成長2成。

(中國時報)

搭電競熱潮 泰山進軍機能飲料 除蟎抗空汙 量販大進擊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。